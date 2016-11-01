Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом

ЦБ предлагает ограничить возможные потери от операций с плечом для неквалифицированных инвесторов суммой внесенных ими средств, сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев и подтвердил представитель регулятора. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости", соответствующее положение вошло в итоговый протокол встречи зампреда ЦБ Сергея Швецова с представителями фондового рынка.

Если неквалифицированный инвестор внес на брокерский счет 500 000 руб. и в результате неудачных операций оказался должен брокеру 550 000 руб., тот не сможет потребовать от него возместить недостающие 50 000 руб., пояснил Тимофеев. У брокера до закрытия позиции сохраняется право потребовать от клиента довнести средства, уточнил он, иначе он останется должен брокеру и тот не сможет требовать долг.

Такая ситуация вполне может возникнуть на срочном и валютном рынках, например, при резком скачке котировок, поясняет предправления «Ай ти инвеста» Олег Филатов. При падении срочного рынка, когда клиент не успевает закрыть позиции, брокер рассчитывается с его контрагентами по сделке, а затем требует с клиента недостающие деньги. Однако клиент не обязан по умолчанию возвращать их брокеру, добавляет президент «Финама» Владислав Кочетков: как правило, взыскание с переменным успехом осуществляется через суд.

Теперь риск потери неквалифицированным инвестором средств при торговле с плечом брокер возьмет на себя, сообщает представитель ЦБ. Это предполагает, что компании «перенастроят системы таким образом, что позиции будут автоматически закрываться при падении в ноль по основной сумме».

С введением нового требования брокер должен будет раньше закрывать позицию клиента и вообще ответственнее относиться к системе риск-менеджмента, считает Тимофеев.

Некоторые брокеры действительно управляют рисками не очень эффективно, согласен Кочетков: в случае резких движений рынка – например, срочного – их клиенты могут не только потерять свои вложения, но и уйти в минус. Поэтому требования ЦБ считает логичными: «Либо брокер совершенствует свой риск-менеджмент и закрывает позицию клиента вовремя, либо ждет и остается в минусе».

Один из подобных случаев ранее был описан РБК. В 2015 г. частный трейдер из Казани Денис Громов открыл брокерской счет в Альфа-банке. 30 декабря он решил сыграть на стремительном росте доллара, но в результате неудачных операций проиграл все гарантийное обеспечение – 5,6 млн руб. – и остался должен брокеру еще 9,5 млн руб. Причина произошедшего состояла помимо ошибок самого трейдера в особенностях риск-модели брокера: тот устанавливал лимиты операций по активу в целом, а не по отдельным инструментам. Представитель Альфа-банка не уточнил, будет ли брокер требовать 9,5 млн руб. через суд.

Бывают ситуации, от которых никакая система риск-менеджмента спасти не может, не соглашается гендиректор «Открытие брокера» Юрий Минцев: «В первую очередь на срочном рынке, в опционных позициях». И в случае введения в силу требования ЦБ брокеры могут не пустить на срочный рынок неквалифицированных инвесторов даже после сдачи экзаменов, считает он.

С Минцевым согласен Филатов: клиент будет рисковать, заранее зная, что его игра беспроигрышна. Возможно альтернативное решение, продолжает он: если клиент внес 200 000 руб. и желает торговать на срочном рынке, брокер предлагает ему сначала заработать, например, на акциях. «Если он таким образом заработал 50 000 руб., то может на 50 000 руб. спекулировать на срочном рынке», – рассуждает Филатов. Как только клиент эту сумму проиграет, брокер откажет ему в доступе на срочный рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.