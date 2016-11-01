Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
ЦБ предлагает ограничить возможные потери от операций с плечом для неквалифицированных инвесторов суммой внесенных ими средств, сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев и подтвердил представитель регулятора. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости", соответствующее положение вошло в итоговый протокол встречи зампреда ЦБ Сергея Швецова с представителями фондового рынка.
Если неквалифицированный инвестор внес на брокерский счет 500 000 руб. и в результате неудачных операций оказался должен брокеру 550 000 руб., тот не сможет потребовать от него возместить недостающие 50 000 руб., пояснил Тимофеев. У брокера до закрытия позиции сохраняется право потребовать от клиента довнести средства, уточнил он, иначе он останется должен брокеру и тот не сможет требовать долг.
Такая ситуация вполне может возникнуть на срочном и валютном рынках, например, при резком скачке котировок, поясняет предправления «Ай ти инвеста» Олег Филатов. При падении срочного рынка, когда клиент не успевает закрыть позиции, брокер рассчитывается с его контрагентами по сделке, а затем требует с клиента недостающие деньги. Однако клиент не обязан по умолчанию возвращать их брокеру, добавляет президент «Финама» Владислав Кочетков: как правило, взыскание с переменным успехом осуществляется через суд.
Теперь риск потери неквалифицированным инвестором средств при торговле с плечом брокер возьмет на себя, сообщает представитель ЦБ. Это предполагает, что компании «перенастроят системы таким образом, что позиции будут автоматически закрываться при падении в ноль по основной сумме».
С введением нового требования брокер должен будет раньше закрывать позицию клиента и вообще ответственнее относиться к системе риск-менеджмента, считает Тимофеев.
Некоторые брокеры действительно управляют рисками не очень эффективно, согласен Кочетков: в случае резких движений рынка – например, срочного – их клиенты могут не только потерять свои вложения, но и уйти в минус. Поэтому требования ЦБ считает логичными: «Либо брокер совершенствует свой риск-менеджмент и закрывает позицию клиента вовремя, либо ждет и остается в минусе».
Один из подобных случаев ранее был описан РБК. В 2015 г. частный трейдер из Казани Денис Громов открыл брокерской счет в Альфа-банке. 30 декабря он решил сыграть на стремительном росте доллара, но в результате неудачных операций проиграл все гарантийное обеспечение – 5,6 млн руб. – и остался должен брокеру еще 9,5 млн руб. Причина произошедшего состояла помимо ошибок самого трейдера в особенностях риск-модели брокера: тот устанавливал лимиты операций по активу в целом, а не по отдельным инструментам. Представитель Альфа-банка не уточнил, будет ли брокер требовать 9,5 млн руб. через суд.
Бывают ситуации, от которых никакая система риск-менеджмента спасти не может, не соглашается гендиректор «Открытие брокера» Юрий Минцев: «В первую очередь на срочном рынке, в опционных позициях». И в случае введения в силу требования ЦБ брокеры могут не пустить на срочный рынок неквалифицированных инвесторов даже после сдачи экзаменов, считает он.
С Минцевым согласен Филатов: клиент будет рисковать, заранее зная, что его игра беспроигрышна. Возможно альтернативное решение, продолжает он: если клиент внес 200 000 руб. и желает торговать на срочном рынке, брокер предлагает ему сначала заработать, например, на акциях. «Если он таким образом заработал 50 000 руб., то может на 50 000 руб. спекулировать на срочном рынке», – рассуждает Филатов. Как только клиент эту сумму проиграет, брокер откажет ему в доступе на срочный рынок.
Новости тематики
- Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
- Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
- В 2017–2019 годах предельные расходы бюджета будут определяться по-новому
- Минфин предложил удвоить пени за неуплату налогов
- Центробанк заставит магазины принимать карты "Мир"
- В России продолжается обсуждение решения ЦБ о снижении ключевой ставки
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
Новости раздела
- Центробанк ограничит возможные потери от операций на фондовом рынке с плечом
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года
- Онлайн-сервис Delivery Club стал новым партнером бонусной программы "Спасибо от Сбербанка"
- Стало известно, когда россияне заживут, как до кризиса
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Brent восстанавливается, новых санкций не будет
- Советские вклады еще действуют
- Эксперты советуют бежать покупать доллар
- Финансовые технологии могут загнать банки РФ в ловушку
- В России появятся надежные финансовые инструменты, доходнее чем вклады
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев вернулся в Россию
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Журнал "Дальневосточный капитал" опубликовал рейтинг "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо
- Красавица из Владивостока вошла в топ-15 на конкурсе Miss International 2016 в Токио
- Претендентов на дальневосточный гектар интересуют в основном пригороды Владивостока и Хасанский район
- По России разносится "вирус Итурупа", который не поддается лечению
- За регистрацию "фирмы-однодневки" перед судом предстанет жительница Владивостока
- Бюджету РФ предрекли дефицит до 2034 года