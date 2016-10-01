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Спрос на доллары динамично растет

01 Октября 2016, 17:33 | В России

Рубль снижается по отношению к доллару. Риски скорого повышения ставок в США и опасения за будущее крупнейшего банка Европы являются ключевыми драйверами для данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности распродажи акций Deutsche Bank продолжаются, а статистика США играет на стороне ужесточения денежно-кредитной политики (ВВП США за второй квартал +1,4% при ожиданиях на уровне 1,3%).

Между тем цены нефть корректируются к росту последних дней. Участники, судя по всему, не до конца верят в полноценную реализацию договоренностей в Алжире. На черное золото в ближайшем будущем также вполне может оказать давление постепенное восстановление добычи сланцевыми компаниями США.

В целом внешний фон сейчас достаточно противоречив. Поэтому в ближайшее время рубль вполне возобновить движение в диапазоне.

Ближайшая сильная поддержка находится в районе 62,5-63, сопротивление – 64.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ставка  баррель  рубль  доллар  финансы  брент  нефть  евро  банки 






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