Спрос на доллары динамично растет

Рубль снижается по отношению к доллару. Риски скорого повышения ставок в США и опасения за будущее крупнейшего банка Европы являются ключевыми драйверами для данного движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности распродажи акций Deutsche Bank продолжаются, а статистика США играет на стороне ужесточения денежно-кредитной политики (ВВП США за второй квартал +1,4% при ожиданиях на уровне 1,3%).

Между тем цены нефть корректируются к росту последних дней. Участники, судя по всему, не до конца верят в полноценную реализацию договоренностей в Алжире. На черное золото в ближайшем будущем также вполне может оказать давление постепенное восстановление добычи сланцевыми компаниями США.

В целом внешний фон сейчас достаточно противоречив. Поэтому в ближайшее время рубль вполне возобновить движение в диапазоне.

Ближайшая сильная поддержка находится в районе 62,5-63, сопротивление – 64.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.