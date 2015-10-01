С 1 октября можно вполне законно не возвращать кредит банку

В России с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве (несостоятельности) граждан. Закон позволяет гражданам, не имеющим возможности расплатиться с долгами, снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Процедура банкротства состоит из нескольких этапов. Сначала заемщик или кредитор подает заявление в арбитражный суд по месту регистрации должника. В заявлении должны быть указаны наименование саморегулируемой организации, из числа членов которой гражданин хочет назначить арбитражного управляющего, либо конкретного управляющего.

Далее имеются три варианта: кредитор, должник и управляющий договариваются о реструктуризации, подписывают мировую, а если это невозможно — идут в суд. Когда он признает должника банкротом, его имущество продают на электронных торгах, а все долги или их часть списывают. Пока идет процедура, гражданин не может выезжать из страны, а в течение пяти следующих лет — брать кредиты и занимать руководящие посты.

По оценкам начальника отдела Федеральной службы судебных приставов Александра Кузовкова, которые ранее проводил РБК, в течение ближайшего года процедуру банкротства попытаются пройти около 400 тыс. должников. Председатель «Финпотребсоюза» Игорь Костиков считает, что их число будет чуть меньше — 200–300 тыс. человек.

Всего, по данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона о банкротстве попадают порядка 580 тыс. россиян — те, кто уже не способен справиться с долговой нагрузкой. Это около 1,5% от общего числа заемщиков с действующими кредитами. Оценки Минэкономразвития сильно отличаются: там ожидают, что банкротами захотят стать 4 млн человек только в Москве и Подмосковье.

Однако есть несколько причин, по которым законом могут воспользоваться далеко не все желающие. Одна из них и главная — цена. Как указал консультант Исследовательского центра частного права при президенте РФ Олег Зайцев, для некоторых должников процедура банкротства может обойтись дороже, чем выплата самого долга. По оценкам председателя совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, минимальная сумма, в которую процедура обойдется должнику, — 30–40 тыс. руб., максимальная — чуть больше 100 тыс. руб.