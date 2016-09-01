Рублю пока ничего хорошего не светит

Рубль накануне довольно существенно снизился и сегодня консолидируется вблизи достигнутых уровней по отношению к доллару. Динамика цен на нефть по-прежнему является ключевым драйвером для движений российской валюты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По сорту Brent котировки торгуются сейчас ниже 48,5 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста активных буровых в США и Канаде, а также существенного роста запасов дистиллятов в американских нефтехранилищах по данным API (+3 млн.) Более сильного снижения черного золота, на мой взгляд, не происходит лишь благодаря пусть маленькому, но все же существующему шансу заморозки добычи.

Между тем отдельно стоит отметить очередные хорошие данные по экономике США, опубликованные накануне. Индекс потребительского доверия неожиданно вырос в августе до 101,1 пункта при средних ожиданиях на уровне 97,2. Данный момент еще более увеличивает вероятность скорого повышения ставок в стране. Напомню, еще в прошедшую пятницу даже глава ФРС заявила о том, что «доводы в пользу повышения ставки стали более убедительными в последние месяцы».

Также не на руку российской валюте играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в сентябре (более 10 млрд долларов).

Единственное, что продолжает поддерживать российскую валюту это все еще достаточно привлекательные ставки в стране, особенно учитывая, что во многих странах они уже опустились даже на отрицательную территорию.

В целом, по-прежнему пока считаю доллар несколько более привлекательным для покупок, но крайне важными в этом плане станут данные с американского рынка труда, а также любые сообщения по поводу возможности заморозки добычи нефти.

Ближайшее сильное сопротивление располагается в районе 65,5-65,8, поддержка – 64.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток.