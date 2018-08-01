Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями

«Умные» банкоматы скоро заменят собой целые отделения банков

Банкоматы-ресайклеры, позволяющие использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных, набирают в мире все большую популярность, свидетельствуют исследования крупного британского агентства RBR, специализирующегося на исследованиях банковского сектора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Пока новинка активнее всего распространяется в странах Азии, давно ставших пионерами новых технологий, но при этом уже несколько лет постепенно завоевывает рынки Запада и России.

Чем интересен новый тренд и почему на него стоит обратить внимание как банкам, так и их клиентам — в материале портала Iz.Ru.

Снимают по-крупному

Так называемые банкоматы-ресайклеры позволяют клиентам не только снять наличность, но и, например, внести средства на счет, в том числе иногда, в зависимости от сложности устройства, воспользовавшись чеками или монетами вместо банкнот. То есть получить услуги, ранее предоставлявшиеся только в отделениях банков.

От обычных устройств с функцией внесения наличных ресайклеры отличаются тем, что фактически в режиме реального времени обрабатывают полученные банкноты и используют их же для выдачи средств следующим клиентам. В итоге, за счет рециркуляции купюр и время, и усилия, затраченные на обслуживание банкоматов, заметно сокращаются.

Активно говорить о банкоматах, способных взять на себя часть функций, которые традиционно выполнялись стационарными отделениями, начали еще в середине 2000-х годов, а за прошедшее десятилетие они из технологической новинки превратились в один из главных трендов.

Все это происходит на фоне изменений в привычном поведении банковских клиентов. Так, в 2017 году крупное лондонское агентство RBR представило подробное исследование тенденций, господствующих в этом сегменте, и основанные на его данных прогнозы — Global ATM Market and Forecasts to 2022. Специалисты агентства, в том числе, отметили рост востребованности банкоматов в целом — только в период с 2015 по 2016 год, по их данным, количество проведенных в них транзакций в мире выросло на 6%, а их сумма составила около $107 млрд.

При этом в развитых странах, напротив, частота совершения транзакций сократилась, а вот суммы, которые при этом снимались со счета или, наоборот, вносились на него, выросли — таким образом клиенты банков стремятся оптимизировать свое время, совершая операции реже, зато в более крупных объемах. И как частные, так и корпоративные клиенты теперь предпочитают по возможности обслуживаться в банкоматах, не привязываясь к работе отделений.

Вслед за пионерами

Очевидно, что именно банкоматы в ближайшее время станут важнейшим и наиболее востребованным у клиентов инструментом — уже сейчас многие, при выборе банка, ориентируются именно на степень доступности устройств. Поэтому неудивительно, что кредитные организации все активнее осваивают связанные с этой сферой новые технологии.

Так, если в 2012 году, по данным британского агентства RBR, общее число банкоматов, позволявших вносить наличные, в мире составляло около 360 тыс., то уже к началу 2017-го таких банкоматов насчитывалось почти вдвое больше — около 670 тыс., что составляет треть (34%) от общего числа банкоматов в мире. Больше половины (60%) из них, обладали функцией кеш-ресайклинга — то есть сразу использовали полученные от клиентов банкноты для выдачи.

Лидерами, как это обычно бывает, стали наиболее технологически развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония, Южная Корея и Китай. На долю этого региона, по данным RBR, приходилось около 69% банкоматов, позволяющих вносить средства (в том числе, монетами) — все эти банкоматы в Японии и большинство терминалов в Южной Корее и КНР также могли их рециркулировать.

Второе и третье место поделили между собой страны США и Западной Европы — на их долю пришлось 12% и 11% таких банкоматов соответственно. При этом в Европе первые строчки заняли Турция, Испания, Германия, Италия и Франция.

В отдельную категорию составители исследования выделили банкоматы SAT — то есть установленные вне отделений (от английского stand alone terminal— «отдельно стоящий терминал», прим. iz.ru). Здесь лидерами стали страны Центральной и Восточной Европы, на долю которых пришлось около 70%. И, в том числе, Россия, в которой развитие как сети банкоматов, позволяющих не только снимать, но и вносить средства, так и устройств, впоследствии рециркулирующих внесенные купюры, началось еще в начале 2010-х годов.

Вариант эконом

При этом новая технология в одинаковой степени удобна как клиентам банков, так и самим финансовым организациям. И частные, и корпоративные клиенты теперь могут не только снять средства, но и пополнить счет, не привязываясь к часам работы отделений (которые чаще всего совпадают с рабочими часами сотрудников офисов).

В Японии, например, все банкоматы были оснащены функцией рециркуляции купюр еще в 2011 году — это, в том числе, существенно упростило жизнь мелких предпринимателей, которые могут внести полученную за день выручку на счет даже вечером, после закрытия отделений банка.

Банки же с помощью рециркуляции купюр смогли сократить расходы на инкассацию и обслуживание банкоматов. Так, банк HNCB, работающий на территории Тайваня и Китая, сократил инкассацию банкоматов-ресайклеров до одного раза в три недели, в то время как обслуживание обычных устройств осуществляется на еженедельной основе. В Турции же большинство банков инкассирует банкоматы-ресайклеры раз в неделю, а обслуживание обычных банкоматов проводится раз в три дня. Все это, разумеется, существенно сокращает расходы финансовых организаций.

Кроме того, еще в обзорах начала 2010-х годов западные специалисты отмечали, что переход на автоматизированное пополнение счета позволяет существенно снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором — в том числе в случаях, когда речь идет об обслуживании корпоративных клиентов, внесением и пересчетом средств у которых обычно занимаются собственные сотрудники, которые, в свою очередь, периодически допускают неточности.

Освободили руки

Дело, впрочем, не только в экономии на обслуживании — использование устройств, оснащенных функцией рециркуляции купюр, позволит банкам эффективнее организовать работу отделений, убеждены составители исследования.

— Банки улучшают функциональность своих банкоматов, чтобы перевести большее количество транзакций со стоек в режим самообслуживания и, таким образом, освободить персонал, который мог бы заняться продажами или выступить в роли консультантов для клиентов, — уверен Роуэн Берридж, руководитель исследования RBR Global ATM Market and Forecasts to 2022.

Таким образом, финансовые организации могут откликнуться на одну из главных современных тенденций в поведении клиентов, которые все чаще предпочитают большую свободу и не стремятся привязываться к часам работы отделения.

И наконец, по словам Роуэна Берриджа, финансовые организации все чаще расширяют функциональность своих банкоматов, чтобы и вовсе избавиться от отделений там, где их наличие не является финансово оправданным.

До сих пор, однако, главной проблемой оставалась дороговизна сложного ПО, которое требовалось для таких банкоматов, да и самой аппаратуры. Из-за этого банкомаnы-ресайклеры долгое время оставались пусть и оправданной, но все-таки существенной инвестицией в развитие сети, позволить которую себе мог не каждый банк.

Но по мере роста популярности этой технологии, а также изменения самой структуры сектора банковских услуг, на рынке появляется все больше доступных конфигураций таких устройств. Так что вероятнее всего, в скором времени банкоматы-ресайклеры получат еще большее распространение.