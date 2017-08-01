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Нефть двигается к $53, но рублю есть чего бояться
Сегодня: Благоприятный внешний фон, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ход торгов сегодня будет определять выход сильных макроданных в Китае и Южной Корее, позитивных корпоративных отчетов в Японии, а также сохранение нефтяных котировок вблизи уровня $53 за барр. в свете благоприятных перспектив роста мировой экономики и восстановления баланса нефтяного рынка.
Между тем инвесторы ожидают подписания Дональдом Трампом законопроекта, предполагающего возможность расширения санкций против России, и пока президент США не сделал никаких заявлений по этому вопросу, что, принимая во внимание угрозу ответных мер со стороны России и ЕС, повышает неопределенность и нервирует рынки. Тем не менее, пока рынки, вероятно, будут игнорировать трагикомичность президентства Трампа, сосредоточившись на более определенных фундаментальных драйверах.
Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (S&P 500 -0.07%, DJIA +0.28%, NASDAQ -0.42%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.73%, Shanghai +0.41%, Nikkei +0.31%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.17%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.8 за барр. – выше открытия.
Вчера: Нефть тянет рынки вверх, геополитика – вниз. Внешний фон, за исключением геополитических факторов, складывался благоприятно для российского рынка акций в основном за счет роста цен на нефть. Тем не менее, торги характеризовались повышенной волатильностью из-за давления со стороны усиления напряженности вокруг Северной Кореи, а также контрмер, на которые могут пойти Москва и ЕС.
По итогам дня: Цены на нефть Brent изменились не существенно (-0.02% до $52.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.78, РТС (-0.72%), ММВБ-50 (+0.15%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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