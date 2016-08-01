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Фондовые площадки АТР в понедельник торгуются в плюсе
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в плюсе на фоне снижения вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС США в 2016 году, Шанхай и Шэньчжэнь — в минусе на неоднозначной статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,25%, до 2942,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,10%, до 1900,72 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,31%, до 22178,73 пункта, корейский KOSPI — на 0,61%, до 2028,44 пункта, японский Nikkei 225 0,14%, до 16592,40 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%, до 5588,20 пункта.
По данным Минторга США, реальный рост ВВП страны во втором квартале 2016 года, по первой оценке, составил 1,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста в 2,6%. Показатель разочаровал инвесторов, усилив их сомнения в возможности повышения базовой процентной ставки ФРС США в текущем году.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в июле, по данным государственного статистического бюро, составил 49,9 пункта против 50 пунктов в июне, отделяющих рост от спада. Индикатор стал минимумом за пять месяцев, аналитики ожидали, что он останется на уровне июня. Аналогичный показатель от делового издания Caixin и компании Markit в июле впервые с февраля 2015 года превысил 50 пунктов, составив 50,6 пункта. Эксперты ожидали роста до 48,7 пункта.
Индекс PMI в секторе услуг КНР по данным государственного статистического бюро Китая в июле составил 53,9 пункта против 53,7 пункта в июне. Правительство Китая в данный момент активно поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах экономики, как тяжелая промышленность. По итогам 2015 года, доля сферы услуг впервые превысила 50% от общего объема ВВП страны.
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