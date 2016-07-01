В России вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 21% и теперь составляет 7500 рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Минтруда.

Повышение МРОТ коснётся около 1 млн работников, 87% из которых заняты в государственных или муниципальных учреждениях, а остальные 13% – работники негосударственного сектора.

При этом повышение МРОТ с 1 июля, как ранее заявил глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин, не означает одновременного увеличения страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. «Это связано с тем, что по закону в расчете размеров взносов используется МРОТ, установленный на начало финансового года», - сообщил Топилин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.