Центробанк отозвал лицензию еще трех банков

Очередь дошла до тюменского Сибнефтебанка, московских ОПМ-Банка и Метробанка

Центральный банк России 1 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тюменского Сибирского нефтяного банка (Сибнефтебанк).

"Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что размер собственных средств (капитала) Сибнефтебанка ниже минимального значения уставного капитала, установленного законодательством", - говорится в в сообщении ЦБ РФ.

Приказом ЦБ РФ 1 июня в банк назначена временная администрация.

Сибнефтебанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии считается страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.