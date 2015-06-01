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Центробанк отозвал лицензию еще трех банков
Очередь дошла до тюменского Сибнефтебанка, московских ОПМ-Банка и Метробанка
Центральный банк России 1 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тюменского Сибирского нефтяного банка (Сибнефтебанк).
"Решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что размер собственных средств (капитала) Сибнефтебанка ниже минимального значения уставного капитала, установленного законодательством", - говорится в в сообщении ЦБ РФ.
Приказом ЦБ РФ 1 июня в банк назначена временная администрация.
Сибнефтебанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии считается страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.
Также приказами Банка России с 1 июня 2015 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у московских ОПМ-Банка и Метробанка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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