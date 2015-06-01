МРОТ могут повысить на 20% с 1 января 2016 года

Минтруд РФ выступает с предложением повысить с 1 января 2016 года уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пояснения к предлагаемому Минтрудом проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты" (в части установления минимальных гарантий по оплате работ».

«Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, предлагаем обеспечить соотношение МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, установив МРОТ с 1 января 2016 года в сумме 7189 рублей в месяц (повышение на 20,7%)», - говорится в документе.

Целью законопроекта, как отмечают его разработчики, является поэтапное доведение уровня МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Напомним, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2015 года составил 5965 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.