Что будет с рублем после Первомая

После Первомая рубль окажется под воздействием разнонаправленных - экономических и политических – факторов, сообщили "Вести. Экономика" аналитики. На таком фоне они не исключили краткосрочного усиления российской валюты – вопреки снижению ставки ЦБ на 0,50%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Майская сила

Как и допустили накануне "Вести. Экономика", на пятничном заседании Центробанк предпринял более решительное снижение базовой ставки - на 0,50%, до 9,25%, отметив "приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий". Большинство аналитиков ожидали более осторожного движения планки – на 0,25%. Вскоре после этой новости российская валюта даже несколько укрепилась на Московской бирже: котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" достигли уровня 56,85 против 57,02 получасом ранее.

Как заметил главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов, хотя решение ЦБ о снижении планки сразу на 50 б. п. стало определенной неожиданностью для участников рынка, оно не противоречило заявлениям председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сделанным на прошлой неделе. Причем после первоначальной негативной реакции рубль даже немного укрепился. "В целом на текущей неделе российская валюта находилась в границах нашего прогнозного коридора 55,5–57,5 руб./$. При этом она начала неделю с умеренного укрепления, чему поспособствовал оптимизм участников рынка в отношении итогов первого тура президентских выборов во Франции", - напомнил Девятов. По его оценке, на следующей неделе рублевый курс будет находиться в диапазоне 56-58 руб./$ при цене на нефть Brent в $51-53 за баррель.

Тогда как начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин предрек укрепление рубля к доллару и евро как минимум на ближайшей неделе – вплоть до 55-53,5 руб./$. Данный прогноз также подкрепляется тем фактом, что хотя Банк России снизил ставку сразу на 0,5%, рубль не отреагировал на это ослаблением, указал Хохрин. Как он предположил, вероятно, и вскоре начинающийся май будет месяцем силы рубля. Далее же можно готовиться к покупкам валюты.

Макрон как Трамп

В перспективе ожидает ослабления рубля и ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. "На сегодня рубль, на наш взгляд, остается переоцененным относительно нефтяных котировок, и мы считаем, что в ближайшие месяцы эта перекупленность российской валюты может постепенно сокращаться", - подчеркнул аналитик. По его мнению, свою роль в этом на горизонте II-III кварталов также может сыграть некоторое ухудшение ситуации с текущим счетом платежного баланса. В рамках же одного месяца слишком велика спекулятивная составляющая (в виде потока carry-trade), а потому теоретически при хорошем аппетите к риску на глобальных рынках и умеренном позитиве на рынке нефти рубль может продолжать чувствовать себя относительно комфортно на протяжении мая. Но к концу II квартала ожидается возвращение пары доллар/рубль в район 58-60, пояснил ведущий аналитик "Промсвязьбанка".

Наряду с прочим, подтвердили эксперты, на рублевый курс на следующей неделе также может повлиять приближение второго тура президентских выборов во Франции (7 мая), в который вышел глава движения "Вперед!" центрист Эммануэль Макрон, получивший 23 апреля более 23%, и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен (около 22%). Между тем, после всплеска напряженности, сопровождавшего первый тур, накал страстей явно ослаб. Разве что в Варшаве в пятницу раскритиковали данное Макроном - в духе президента США Дональда Трампа - обещание в случае победы добиваться экономических санкций Евросоюза против Польши. Отметив, что подобные намерения противоречат ценностям ЕС, пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенек добавил, что фирмы решают перенести свои отделения с берегов Сены в Польшу, так как здесь хорошие условия для предпринимателей.

Разумеется, на следующей неделе градус избирательной кампании вновь повысится, ответил руководитель центра Европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. При этом, констатировал он, с учетом поддержки Макрона другими кандидатами, а также известного негативного отношения к определенным пунктам программы Ле Пен (вроде выхода Франции из ЕС, для которого даже не потребуется референдум), шансы первого претендента на победу выглядят более убедительными. Хотя и Ле Пен, как ожидается, получит результат за 30%, которого ранее не добивалась ни она сама, ни ее отец, сообщил Кузнецов.

В случае победы Эммануэля Макрона, рассказал Поддубский, на рынках может наблюдаться краткосрочный оптимизм, а пара евро/доллар вполне способна обновить локальные максимумы, преодолев отметку 1,10. Но чрезмерной эйфории на рынках, вероятно, не предвидится, поскольку выигрыш Макрона - событие ожидаемое (по опросам наиболее благоприятный для рынка кандидат должен набрать 60-65% голосов).

Тогда как Андрей Хохрин не исключил, что результаты голосования 7 мая даже могут оказать давление на котировки евро, поскольку эта валюта (параллельно с британским фунтом) весьма бурно и положительно отреагировала на первый тур французских выборов. И в перспективе следует ожидать возврата пары евро/доллар к падающему тренду с целями снижения вблизи или ниже паритета, резюмировал начальник управления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Разнонаправленный календарь

По словам Алексея Девятова, на следующей неделе рубль будет находиться под влиянием разнонаправленных факторов. В понедельник российские площадки останутся закрытыми по случаю празднования Дня весны и труда. Во вторник ожидается публикация данных промышленного индекса PMI в ряде развитых и развивающихся стран. И здесь особое значение будет иметь российский показатель, который окажется первым индикатором состояния дел в российской промышленности в апреле. Причем провальные результаты февраля и относительно слабые результаты марта, после успешного января, говорят о возможном негативном влиянии наблюдавшегося с начала года укрепления российской валюты. Выход слабых апрельских данных может побудить к принятию мер, призванных предотвратить чрезмерное укрепление рубля, что способно привести к его краткосрочному снижению.

Теоретически еще одним значимым событием может стать заседание ФРС США (3 мая). Но поскольку макроэкономические данные по американской экономике за последние несколько недель не вызывают большого оптимизма, сюрпризов со стороны регулятора не ожидается. Публикация же данных по инфляции за последнюю неделю апреля (4 мая) будет представлять особый интерес, так как среднесуточные темпы роста цен в апреле значительно ускорились, в результате чего по итогам месяца тенденция устойчивого снижения годовой инфляции, видимо, прервется. Это может вызвать сомнения у инвесторов относительно темпов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что окажет умеренную поддержку российской валюте.

Кроме того, на курс рубля способна повлиять публикация данных о темпах роста ВВП в странах зоны евро (3 мая), запасах нефти и нефтепродуктов Минэнерго США (3 мая) и отчета о ситуации на американском рынке труда (5 мая), дополнил светский календарь главный экономист банка "Уралсиб".

Наталья ПРИХОДЬКО, "Вести.Экономика".