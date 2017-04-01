Рубль продолжает бить собственные рекорды

В последний рабочий день в начале торгов в паре с долларом рубль достиг уровня 55,85 - впервые с 3 июля 2015 г. А в паре с евро – уровня в 59,65, впервые с 3 июня 2015 г. На 16 ч. на Московской бирже регистрировались значения USDRUB_TOM в 56,3750 руб. (+0,2950), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет сайт "Вести.Экономика", и на следующей неделе, предположил экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов, укрепление рубля может продолжиться вследствие дальнейшего притока средств нерезидентов в рублевые активы. При цене на нефть Brent в $50–52 за баррель российская валюта будет находиться в диапазоне 55–57 руб./$. При том, что в настоящее время ее курс по-прежнему заметно выше уровней, обусловленных фундаментальными показателями, такими как цены на нефть и темпы роста российской экономики.

"По нашей оценке, при текущих ценах на нефть равновесный курс национальной валюты находится в районе 63 руб./$" - указал Девятов. По его мнению, на следующей неделе на курс рубля может повлиять публикация данных по инфляции в РФ за март, которая, согласно расчетам, способна снизится до 4,2% год к году с 4,6% в феврале. Стремительное падение инфляции стало одним из основных аргументов в пользу снижения ключевой ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ РФ. А потому ее торможение до уровня, который лишь на 0,2 п. п. превышает целевой показатель регулятора, может быть воспринято участниками рынка как сигнал о возможном снижении планки на заседании 28 апреля, констатировал экономист банка "Уралсиб".

Напомним, по итогам заседания 24 марта Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,25% до 9,75%.

"На текущий момент российский рубль уже сильно переоценен относительно нефтяных котировок, что в первую очередь объясняется позитивным взглядом глобальных инвесторов на рынки (в основном долговые) развивающихся стран", - подтвердил ведущий аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. По его словам, пока текущая ситуация сохраняется, российская валюта способна продолжить плавное укрепление (в случае восстановления нефтяных котировок до $54-55 за баррель по смеси Brent вероятен уход в район 55-56 руб./$).

Два начала - у конца

"Помимо весьма волатильных цен на нефть на курс рубля также влияют другие факторы. В частности, ставка ЦБ РФ поддерживает carry trade, и в какие-то моменты приток спекулятивного капитала вызывает опережающий рост рубля", - подчеркнул аналитик банка "ВТБ 24" Алексей Михеев. Как он заметил, взлет рубля в последнюю неделю марта был обусловлен и налоговым периодом, а также, возможно, тем, что на днях срабатывали стопы и происходило принудительное закрытие позиций у игроков, долгое время державших позиции против рубля. Тогда как в начале недели подорожание рубля против доллара поддержал рост пары евро/доллар на forex до 1,09. Хотя, скорее всего, падение американской валюты было временным.

Так как ФРС и далее намерена повышать ставку, а ЕЦБ не торопится начать ужесточать монетарную политику, евро будет находиться под давлением в ближайшие месяцы (и уже упал в паре с долларом до 1,074). Причем вряд ли какие-то международные события, вроде выборов во Франции (где у Ле Пен, согласно опросам, нет шансов), способны повлиять на курс доллара на forex в большей степени, нежели цены на нефть, уточнил Михеев.

На таком фоне, допускают аналитики, уже в ближайшее время рублевый курс может развернуться вниз.

Как считает начальник управления продаж АО "ИК "Ай Ти Инвест" Андрей Хохрин, на протяжении последнего года он последовательно ставил на рост рубля против доллара и евро. В результате основной доход прошлого года по клиентским портфелям был получен от коротких позиций в паре доллар/рубль. И до сих пор эта ставка сохранялась. Однако, с высокой долей вероятности, приходит время с ней прощаться. И это время, видимо, наступит уже в первых числах апреля, оговорил Хохрин.

По его словам, далее возможны два сценария: с разными началами, но одинаковым итогом. В соответствии с первым российская валюта и на следующей неделе продолжит штурмовать новые рубежи, достигнув уровня 53 руб./$. И, возможно, это укрепление заставит многих участников рынка пересмотреть свои прогнозы и избавиться от долларовой ликвидности. Сходная картина наблюдалась весной 2011 г., когда участники рынка сбрасывали купленные на пике кризиса 2008-2009 гг. доллары и евро, разочаровавшись в их перспективах, после чего последовало ослабления рубля. И сейчас скачок доллара в район 60-65 руб./$ представляется вопросом апреля-мая (скорее все-таки мая). Второй сценарий тоже приведет к концу весны на отметки 60-65. Но им подразумевается, что минимумы в паре доллар/рубль уже очерчены, пояснил начальник управления продаж АО "ИК "Ай Ти Инвест".

Как отмечают аналитики, рубль очень хорошо укрепился, и теперь, чисто технически, напрашивается мощный отскок. К тому же, хотя пока валютные покупки Минфина не были замечены рынком, они вносят свой вклад в баланс спроса и предложения валют, который имеет накопительный эффект.

Как ранее объявлялось, Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля намерен осуществить покупки валюты на рынке при помощи Центробанка на сумму 3,2 млрд руб. в день, около $56 млн по текущему курсу. Одновременно ведомство накапливает валюту для исполнения валютных обязательств бюджета с учетом сформировавшегося на внутреннем рынке привлекательного курса рубля.

"Так или иначе в складывающихся обстоятельствах покупка доллара и евро (доллар мне нравится больше) становится рациональной инвестицией", - подытожил Хохрин.

Новые рекомендации

Сейчас самое время покупать валюту, согласен Алексей Михеев. Но если, предупредил он, цены на нефть продолжат начатый отскок (к примеру, на текущей неделе нефть отскакивала от $50 к $52,50 за баррель, что и вызвало новую волну роста рубля), то российская валюта и далее будет дорожать, несмотря свою перекупленность. "Однако мы ждем возобновления снижения цен на нефть с падением ниже $50 за баррель. И считаем, что пара доллар/рубль выйдет на уровень в 62-63 в ближайшие один-два месяца", – подытожил аналитик.

Руководитель дирекции финансовых рынков "Уральского банка реконструкции и развития" Владимир Зотов тоже не исключил, что на волне оптимизма спекулянты могут попробовать обновить годовые максимумы, особенно если внешние факторы будут тому способствовать (например, в виде роста цен на нефть). При этом в целом сохраняется спрос на покупку рисковых активов. И российские ценные бумаги также остаются привлекательными (особенно долговые гособязательства) в силу высокой доходности в рублях. Несмотря на недавнее снижение, ключевая ставка ЦБ по-прежнему достаточно высока. "Впрочем, учитывая перекупленность российской валюты, мы рассматриваем сценарий коррекционного снижения в район 57,00-58,00 руб./$", - заключил Зотов.

К значимым событиям, способным повлиять на курс рубля на следующей неделе, Алексей Девятов, в частности, отнес выход данных по внешней торговле в США (4 апреля), запасам нефти и нефтепродуктов Минэнерго США (5 апреля), а также публикацию протоколов заседания Комитета по открытому рынку ФРС США (5 апреля) и отчета о ситуации на американском рынке труда (7 апреля). Разумеется, на изменении глобального фона могут сказаться и международные события, подобно тому как заявленный в минувший вторник официальный старт процедуры выхода Великобритании из ЕС спровоцировал падение евро. На следующий вторник запланированы вторые теледебаты 11 кандидатов в президенты во Франции. А в четверг состоится первая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Наталья ПРИХОДКО, "Вести.Экономика".