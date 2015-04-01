Амнистию капитала переименовали и одобрили

Закон об упрощенном порядке декларирования имущества и счетов в банках будет принят до 1 июня

Правительство России одобрило законопроект о добровольном декларировании имущества и счетов в банках (об амнистии капитала). Как заявил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, «законопроект достаточно сложный». Он уже внесен в Государственную думу, после чего будет дорабатываться вместе с депутатами, пишут «Известия».

По словам Шувалова, внесенный проект - не об амнистии, как предполагалось ранее, а об упрощенном порядке декларирования своего имущества. По его словам, гражданам будет дана возможность в упрощенном порядке заполнить декларацию и представить ее в налоговый орган.

- Все то имущество, которое в декларации будет показано, освобождается от какой-либо ответственности, либо операции, сопряженные с приобретением такого имущества, будут освобождены от уголовной и каких-либо других видов ответственности, - отметил Шувалов.

По его словам, переименование было проведено для того, «чтобы люди, допустившие какие-либо ошибки в процессе своей предпринимательской деятельности, могли, продекларировав это имущество, знать точно, что к ним никто никогда не придет, не спросит, откуда это, и они могли бы в дальнейшем быть абсолютно законопослушными гражданами». Закон об упрощенном порядке декларирования имущества должен быть принят до 1 июня.

Первый замглавы правительства пояснил, что в кабмине потому и не хотят называть это амнистией, чтобы не получалось, будто граждане «даже косвенным образом сознаются в каких-то правонарушениях».

- От этого они освобождаются, они должны только свое имущество обозначить и быть свободными от тех видов ответственности, которые законом прописаны, - сказал он.

По словам Шувалова, закон об амнистии не предполагает внесения какого-либо платежа при добровольном декларировании средств. По его мнению, законом воспользуются прежде всего представители среднего класса.

Как заявил премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, для решивших легализовать свое имущество в рамках процедуры амнистии капиталов должна быть обеспечена защита от преследования, но не без исключений.

- Наша главная задача - сделать процедуру легализации абсолютно прозрачной и безопасной, чтобы те, кто решился открыть соответствующие источники дохода и имущества, были застрахованы от возможного преследования; но не без исключений, конечно, - сказал Медведев. Премьер пояснил, что должны быть разработаны механизмы защиты от различного рода давления.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон СИЛУАНОВ сообщил, что под действие закона об амнистии капитала подпадут активы, зарегистрированные до 1 января 2014 года.

- Нововведением законопроекта является то, что в рамках амнистии предлагается предоставить возможность гражданам оформить в свою собственность имущество, переданное ранее номинальным владельцам. Для этого предлагается ввести в законодательство понятие фактического и номинального владельца имущества, создать механизм передачи права собственности на имущество от номинального владельца фактическому владельцу, а также предоставить возможность фактическому владельцу заявить о таком имуществе в декларации, - сказал Силуанов.

Эксперты пока осторожно оценивают перспективы амнистии, в частности напоминая о предыдущей налоговой амнистии, итоги которой нельзя назвать впечатляющими.

Напомним, она проходила в 2007 году в рамках принятого Федерального закона № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами». Он предоставлял гражданам возможность в упрощенном порядке задекларировать ранее полученные доходы и уплатить с них неуплаченные налоги по ставке 13%. Однако его принятие не дало ожидаемого результата.

В результате закончившейся 31 декабря 2007 года амнистии в казну дополнительно поступило всего 3,7 млрд рублей, притом что в 2007 году налогов и сборов было собрано 7,8 трлн рублей, а объем теневого сектора оценивался в 16,3 трлн. По мнению специалистов, причина той неудачи - атмосфера недоверия между государством и бизнесом, нерешенность вопроса об ответственности лиц, отказавшихся легализовать свой капитал. Кроме того, физлица из числа руководителей компаний не рискнули вывести из тени свои доходы, так как амнистия не затрагивала юридических лиц. Они опасались, что выход теневых доходов поставит под удар их компании.

- Пока мы не видели полного текста закона, однако уже сейчас, несмотря на декларируемые его преимущества, можно выделить две серьезные проблемы, - говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр АЛЕКСЕЕВ. - Во-первых, нет четких гарантий, что информация об амнистированных капиталах не будет предметом расследования правоохранительных органов. А во-вторых, неясно, как расценят российскую амнистию зарубежные институты. Для них тот факт, что кто-то воспользовался амнистией, может быть воспринят как признание того, что ранее компания нарушала закон. Между тем юристы, например, зарубежных банков отчитывались перед регуляторами о чистоте этих денег и законности операций. Это может привести к серьезным неприятностям как для компаний, которые воспользовались амнистией, так и для оставшегося за рубежом российского бизнеса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.