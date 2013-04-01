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Игорь Шувалов: Власти РФ не будут помогать вкладчикам, потерявшим деньги на Кипре
"Что касается денег, которые там находятся, денег россиян, это разные деньги: есть те, по которым не были уплачены налоги, есть деньги, по которым были уплачены налоги… Если кто-то попадется и потеряет деньги в этих двух крупнейших банках, очень жаль, но предпринимать российское правительство в этой ситуации ничего не будет… Если будут серьезные потери у кого-то, у компаний с госучастием, если будет какая-то конкретная ситуация, мы готовы будем ее рассмотреть публично, прозрачно, здесь, в России, но для этого совсем необязательно помогать Республике Кипр", — сказал Шувалов в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Первый вице-премьер напомнил о кризисной ситуации 2008 года, когда правительством РФ были предприняты меры для того, чтобы граждане не потеряли вклады. Власти Кипра, напротив, демонстрируют иное отношение. "Это совершенно другое отношение к вкладчикам… Почему-то есть какое-то оправдание, чтоб эти деньги экспроприировать, конфисковать", — сказал Шувалов. "Эта ситуация новая, нас заверяют, что она не будет дальше простираться на другие страны еврозоны, но знаете, один раз попробовать, понравится, потом уже не остановиться…", — добавил он.
По словам Шувалова, РФ при текущих макроэкономических показателях и основах является, возможно, "одной из самых надежных экономик, обладающих надежной банковской системой, для того чтобы деньги хранить".
Отказавшись от идеи "налога" на депозиты, Кипр договорился с ЕС и МВФ о кредитах в обмен на санацию своей финансовой системы. Это привело к масштабной потере средств по крупным депозитам. Однако вкладчики до 100 тысяч евро сохранят свои деньги, хотя и не смогут обналичить сбережения в короткий срок.
Кипр продолжает жить в условиях чрезвычайного контроля над движением капитала. Лимит на снятие наличных со счета составляет 300 евро в день, вывозить за границу можно не более 1 тысячи евро за одну поездку. Без ограничений выполняются безналичные транзакции до 5 тысяч евро, платежи до 200 тысяч осуществляются только по решению специальной комиссии и по предоставлению оправдательных документов, а транзакции свыше 200 тысяч евро де-факто зависят от особого решения ЦБ Кипра. Остаются замороженными счета свыше 100 тысяч евро в крупнейших банках Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (торговая марка Laiki), по которым клиенты потеряют, по предварительным данным, 40% и 80% соответственно.
Ограничения в расчетах создают проблемы с ликвидностью для кипрской экономики, многие компании не могут расплатиться за поставки. Ряд иностранных фирм, которые используют расчетные счета на Кипре, стремятся перевести счета в другие юрисдикции. Однако в банковском ритейле паники не наблюдается благодаря широкому распространению безналичных расчетов, пишет РИА "Новости".
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Кипр де-факто уже экономический труп. Могли бы тогда уж и 99% процентов присвоить. Разницы абсолютно никакой. Только в последнем случае было бы больше бабла (возможно даже с лихвой) для решения своих внутриэкономических проблем.