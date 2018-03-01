60% доходов в консолидированный бюджет страны поступило не за счет нефти и газа

Глава ФНС Михаил МИШУСТИН заявил о рекордных поступлениях в бюджет страны за последние пять лет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В 2017 году в консолидированный бюджет страны поступило более 17,3 трлн рублей, что почти на 20%, или на 2,9 трлн рублей больше, чем в 2016 году. Итоги сбора налогов за 2017 год в Приморском крае еще не подведены. Но и в Приморье поступления также показывают небольшой рост. Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации в Приморском крае за 2017 год составили 96,9 млрд рублей, что на 4,7% больше поступлений 2016 года. (по данным www.nalog.ru)

Нефть теперь в стороне

По словам Михаила Мишустина, 60% (1,7 трлн рублей) прироста поступлений обеспечили ненефтегазовые доходы. Драйверами роста стали налог на прибыль – 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС – 3,1 трлн рублей (рост на 15,5%). Двузначные темпы роста также показали: - акцизы – 1,5 трлн рублей с ростом на 17,6%; - имущественные налоги – 1,2 трлн рублей с ростом на 11,9%. - НДФЛ – 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%, что выше роста заработной платы, которая в 2017 году выросла на 7,2%.

Михаил Мишустин считает, что прирост поступлений по ненефтегазовым доходам произошел не только благодаря росту ВВП (после снижения в 2015-16 годах) и законодательным изменениям. Около 400 млрд рублей, или четвертая часть в структуре прироста, обеспечены за счет налогового администрирования, что говорит о сокращении теневого сектора экономики и формирования более прозрачной и конкурентной деловой среды. Контрольная деятельность и инновационные технологии, которые внедряет ФНС дали своей результат.

Инновации дают прирост

«Создаваемая нами цифровая технологическая платформа позволяет непрерывно работать с гигантским массивом данных, совершенствовать взаимодействие с налогоплательщиками, – рассказал Михаил Мишустин. Руководитель ФНС России рассказал, что внедрение в работу инновационных технологий позволило концептуально поменять парадигму контрольной работы. По итогам 2017 года количество выездных налоговых проверок снизилось на 23% (с 26 до 20 тысяч), при этом их результативность выросла в 1,4 раза.

Кстати, подключение коммерческих банков к процессу сбора налогов через подключение к мобильным приложениям и он-лайн сервисов уплаты налогов на сайтах банков, также увеличили поступления в бюджет, а также помогли налогоплательщикам получить положенные социальные вычеты.

Таким образом, налоговая служба прямым или косвенным образом переводит общение с налогоплательщиками в режим онлайн и настоятельно рекомендует получить доступ в личный кабинет на сайте www.nalog.ru или «Госуслуг». Всем, кто получает налоговые уведомление по почте, по – прежнему надо «ногами» дойти до районной инспекции и решать свои вопросы лично, даже если им пришли ошибочные налоговые уведомления.

Эффектное возвращение

Как известно, в лоно налоговых органов было возвращено администрирование страховых взносов. По итогам года во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн рублей, на 9,1% (на 483 млрд рублей) больше 2016 года, в т.ч. в бюджет Пенсионного фонда – 4,5 трлн рублей, что на 8,7%, или почти на 360 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Также ФНС России была проведена большая работа по урегулированию задолженности по страховым взносам. Из 522 млрд рублей задолженности, принятой от государственных внебюджетных фондов, образовавшейся на 1 января 2017 года, урегулировано более 173 млрд рублей. Полным ходом продолжает апробация проекта о администрированию иностранных организаций, оказывающих электронные услуги, компаниями задекларировано 9,4 млрд рублей. На налоговый учет добровольно встали 143 крупнейшие иностранные организации.

Как заявляет Михаил Мишустин, сегодня основной акцент ФНС делает на побуждение налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению налоговых обязательств. Вновь в рамках программ все данные о сделка налогоплательщиков оказываются словно как на ладони. Так, в 2017 году по результатам аналитической работы, в том числе благодаря работе АСК НДС, в бюджет дополнительно поступило 56 млрд рублей, что в 2 раза больше 2016 года, доля сомнительных вычетов за 3 квартал 2017 года снизилась до 0,7% - более чем в 13 раз, в то время как в 3 квартале 2015 года она составляла 9%.

Руководитель ФНС России особо отмечает, что в 2017 году наметился очень важный тренд при применении института банкротства. Так, в 2017 году заключено 741 мировое соглашение, что на 19% больше, чем в 2016 году. Поступления в бюджет в рамках мировых соглашений составили 4,2 млрд рублей и выросли по сравнению с 2016 годом более, чем в 3 раза, а по сравнению с 2015 годом - в 14,3 раза.

Онлайн кассы все равно внедрят

Первый этап реформы ККТ пройден и, по словам Михаила Мишустина, его можно назвать успешным. Сегодня более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. Пробито 28 млрд. чеков на сумму свыше 18,7 трлн. руб., включая НДС – более 1,6 трлн. руб. Ежедневно пробивается более 120 млн. чеков. По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы.

Вторым этапом реформы предусмотрен переход на кассы организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и общепита на патентной системе и ЕНВД (применяющие наемный труд), что составляет порядка 1 млн. касс. «Это очень чувствительная категория налогоплательщиков, т.к. ранее они не применяли кассовые аппараты и к ней будет применяться отдельный подход», - говорит Мишустин. «Для микро компаний, применяющих ЕНВД и патент, в соответствии с поручением Президента в конце 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий налоговый вычет до 18 тыс. рублей для компенсации затрат на замену ККТ», - подчеркнул Михаил Мишустин.

На очереди лекарства

В 2017 году для защиты населения от недоброкачественных лекарств и оперативного вывода недоброкачественных препаратов из оборота Службой реализован проект по маркировке лекарств, к которой подключились уже порядка 2 тысяч участников. Зарегистрировано более 222 лекарственных препаратов, промаркировано более 8 млн упаковок. В последствии будет произведена интеграция всех существующих онлайн систем и автоматизированных сервисов, как то АСК НДС, ККТ (о чем неоднократно на своих страницах указывала Деловая газета «Золотой Рог», и «Маркировка», и таким образом будет обеспечена информированность о товарообороте в масштабах страны.

ФНС уже приступила к этой работе - запущен пилотный проект по автоматическому отражению вывода меховых товаров из оборота через продажу в рознице. В перспективе вся фискальная информация автоматически будет отражаться в системе ГИС Маркировка через онлайн-чек.

Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток