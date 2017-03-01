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Доллар в марте будет стоить 53 рубля
01 Марта 2017, 17:58 | В России
Рубль в марте ожидают взлет и падение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как передает телеканал "Москва 24", эксперты сначала прогнозируют укрепление до уровня 53 рубля за доллар, а затем возвращение к 58 рублям. Евро будет стоить около 54–55 рублей, а затем вернется к отметке в 61 рубль.
Переломными моментами, считают аналитики, станут два заседания: Федеральной резервной системы США 15 марта и Центробанка России 24 числа. Американцы могут поднять ставку, а ЦБ, напротив – понизить на полпроцента. В итоге доллар начнет укрепление, и давление на рубль увеличится.
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