Доллар в марте будет стоить 53 рубля

Рубль в марте ожидают взлет и падение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как передает телеканал "Москва 24", эксперты сначала прогнозируют укрепление до уровня 53 рубля за доллар, а затем возвращение к 58 рублям. Евро будет стоить около 54–55 рублей, а затем вернется к отметке в 61 рубль.

Переломными моментами, считают аналитики, станут два заседания: Федеральной резервной системы США 15 марта и Центробанка России 24 числа. Американцы могут поднять ставку, а ЦБ, напротив – понизить на полпроцента. В итоге доллар начнет укрепление, и давление на рубль увеличится.