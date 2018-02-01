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Банкам официально разрешили присваивать деньги клиентов

01 Февраля 2018, 11:15 | В России

Верховный суд разрешил банкирам самим определять, кто из их клиентов «подозрительный», а кто нет

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам встала на сторону Сбербанка, отказавшего клиенту в выдаче денег по окончании срока вклада. Заседание прошло во вторник, 30 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Иск к Сбербанку подал некий Сергей Будник. В 2015 году он перевел в Сбербанк со счета в другом банке 56 миллионов рублей. Однако обналичить средства не смог. Сотрудники запросили его документы, после изучения которых отказали в выдаче наличных.

Клиент открыл несколько срочных счетов и перевел средства на них. Однако по окончании срока вкладов в снятии наличных ему отказали. После этого Будник обратился в суд, потребовав вернуть деньги, оплатить проценты и неустойку.

Суды всех инстанций встали на защиту Сбербанка, поскольку клиент не предоставил документы, подтверждающие законное происхождение средств. Суды также согласились с доводом Сбербанка, который не лишил клиента возможности использовать деньги безналично.

Сбербанк указывал на судебных слушаниях, что в законодательстве не прописано обязательство банка выдавать деньги в запрошенной клиентом форме.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Центробанк  иск  евро  арест  нефть  сбербанк  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  возврат  доллар  процент  баррель  Верховный суд  валюта  вклад  трамп  статистика 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:42, 01.02.2018#

    "клиент не предоставил документы, подтверждающие законное происхождение средств". . . . и украл деньги у клиента!!! Узаконенный рэкет.

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