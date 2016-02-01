Банкам разрешили рассчитывать нормативы по курсу на 1 января 2016 года

Вплоть до 31 марта 2016 года российские банки смогут принимать в расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) , исходя из курсов доллара, евро, фунта стерлингов, швейцарского франка и иены. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение ЦБ.

В пресс-службе Банка России пояснили, что решение о фиксации курса было принято «в целях снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса».

20 января 2016 года глава Ассоциации региональных банков России (АРБ «Россия») и комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков предупреждал ЦБ, что резкое падение курса рубля грозит тем, что банки не смогут выполнять установленные ЦБ РФ нормативы.

Комментируя сегодняшнее решение ЦБ, Аксаков сказал РБК, что решение регулятора показало его готовность пойти навстречу банкам. «Мы приветствуем такое решение, регулятор нас услышал», — пояснил Аксаков.

До конца 2015 года коммерческие банки имели право при расчете нормативов по активам, размещенным до начала 2015 года, исходить из курса доллара 55 руб. Курс евро при этом принимался равным 64 руб., курс фунта стерлингов — 86 руб., а курс швейцарского франка — 58 руб. Однако с 1 января ЦБ отменил действие введенных в конце 2014 года льгот, в том числе обязал банки использовать для расчета обязательных нормативов текущие курсы валют, которые в начале 2016 года резко пошли вверх. 22 января официальный курс доллара впервые перевалил за 83 руб.

В своем письме, направленном главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, Аксаков указывал на то, что проблемы банков станут «сдерживающим фактором роста кредитования экономики» и для предотвращения такого сценария ЦБ должен принять «экстренные меры» и просил принять «экстренные меры».

«Обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой продлить срок использования зафиксированного курса для расчета нормативов по активам, размещенным до 2015 года, до окончания срока действия данных активов», — отмечалось в письме.

Принятое ЦБ решение сократит риски банков, связанные с возможностью нового падения курса рубля, однако при расчете нормативов им придется исходить из куда более высокого, чем раньше, курса. В соответствии с новым фиксированным курсом стоимость доллара установлена в 72,93 руб., а евро — 79,64.