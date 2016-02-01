Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкам разрешили рассчитывать нормативы по курсу на 1 января 2016 года
Вплоть до 31 марта 2016 года российские банки смогут принимать в расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) , исходя из курсов доллара, евро, фунта стерлингов, швейцарского франка и иены. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение ЦБ.
В пресс-службе Банка России пояснили, что решение о фиксации курса было принято «в целях снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса».
20 января 2016 года глава Ассоциации региональных банков России (АРБ «Россия») и комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков предупреждал ЦБ, что резкое падение курса рубля грозит тем, что банки не смогут выполнять установленные ЦБ РФ нормативы.
Комментируя сегодняшнее решение ЦБ, Аксаков сказал РБК, что решение регулятора показало его готовность пойти навстречу банкам. «Мы приветствуем такое решение, регулятор нас услышал», — пояснил Аксаков.
До конца 2015 года коммерческие банки имели право при расчете нормативов по активам, размещенным до начала 2015 года, исходить из курса доллара 55 руб. Курс евро при этом принимался равным 64 руб., курс фунта стерлингов — 86 руб., а курс швейцарского франка — 58 руб. Однако с 1 января ЦБ отменил действие введенных в конце 2014 года льгот, в том числе обязал банки использовать для расчета обязательных нормативов текущие курсы валют, которые в начале 2016 года резко пошли вверх. 22 января официальный курс доллара впервые перевалил за 83 руб.
В своем письме, направленном главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, Аксаков указывал на то, что проблемы банков станут «сдерживающим фактором роста кредитования экономики» и для предотвращения такого сценария ЦБ должен принять «экстренные меры» и просил принять «экстренные меры».
«Обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой продлить срок использования зафиксированного курса для расчета нормативов по активам, размещенным до 2015 года, до окончания срока действия данных активов», — отмечалось в письме.
Принятое ЦБ решение сократит риски банков, связанные с возможностью нового падения курса рубля, однако при расчете нормативов им придется исходить из куда более высокого, чем раньше, курса. В соответствии с новым фиксированным курсом стоимость доллара установлена в 72,93 руб., а евро — 79,64.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Полицейские в России остались без страховки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа