Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
Пресс-служба социальной сети Facebook объявила о введенном запрете рекламы криптовалют и бинарных опционов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», - говорится в сообщении соцсети. Администрация сети попросила пользователей сообщать о постах, нарушающих этот запрет, передает телеканал «360».
Напомним, ранее основатель Facebook Марк ЦУКЕРБЕРГ заявил, что социальная сеть вводит изменения, позволяющие пользователям видеть больше новостей от друзей и родственников, а меньше сообщений от компаний, брендов и средств массовой информации.
Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году во время обучения Цукербергом в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория сети превышает 2 млрд пользователей из различных стран мира.
Новости тематики
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Банкиры предупреждают клиентов о возможном крахе рубля из-за новых санкций
- Биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой пирамиды 17 века
- Блокчейн-поисковик затмит Гугл, Фейсбук и Амазон
- Россияне по уровню благополучия пенсионеров находятся в третьей десятке
- Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
- Курс рубля резко взлетел
Новости раздела
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Банкиры предупреждают клиентов о возможном крахе рубля из-за новых санкций
- Биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой пирамиды 17 века
- Блокчейн-поисковик затмит Гугл, Фейсбук и Амазон
- Россияне по уровню благополучия пенсионеров находятся в третьей десятке
- Банковские карты скоро станут не нужны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ищут пропавшее судно
- Водителей будут переэкзаменовывать при замене прав