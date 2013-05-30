Фондовый рынок – ожидаемые события на 30 мая 2013 года

В сложившейся технической ситуации индекс ММВБ рискует продолжить снижение

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Напомним, в среду российский рынок акций третий раз в этом году продемонстрировал снижение более чем на 2%. Вполне ожидаемо индекс ММВБ отправился в сторону ключевой отметки 1370п., однако быкам так и не удалось удержать данный рубеж. После пробоя этого уровня открылась дорога вниз и теперь, на мой взгляд, инициатива снова полностью перешла на сторону медведей. До тех пор пока котировки вновь не закроют сессию выше 1400п., взгляд на дальнейшие перспективы будет оставаться преимущественно негативным.

Что касается ситуации на западных площадках, то в среду мы здесь также наблюдали за распродажами. Европейские и американские индексы снижались, обеспечив нам крайне скудный внешний фон. В ближайшее время есть все шансы для того, чтобы индекс широкого рынка S&P500 продолжил дорисовывать свою коррекцию.

К тому же стоит отметить, что недавний восходящий импульс на рынке нефти также вчера был полностью нивелирован. Одним из негативных факторов стало ухудшение прогнозов по развитию экономик двух крупнейших потребителей сырья - США и КНР. Дэвид Липтон из МВФ заявил, что на фоне замедления темпов роста экспорта китайская экономика в текущем году может вырасти на 7,75% против предыдущей оценки в 8,2%. Кроме того, в своем майском экономическом прогнозе ОЭСР ухудшила прогноз по ВВП США в 2013 году. Ожидается, что крупнейшая экономика мира по итогам 2013 года вырастет на 1,9%, хотя ранее прогнозировался рост на 2%.

На этом фоне российский рубль вчера двинулся на новые майские минимумы. Пара доллар-рубль подошла к отметке 31,6. В данный момент есть все основания рассчитывать на то, что в случае развития негативного сценария на рынках в ближайшие недели (а это пока рассматривается как базовый вариант), американская валюта может укрепиться вплоть до уровня 32,5.

В сложившейся технической ситуации индекс ММВБ рискует продолжить свое снижение. После небольшой передышки и возможно даже какого-то отскока, нисходящая динамика вновь станет актуальной. Конкретные уровни поддержки сейчас называть не станем, та как снизу проходит достаточно вязкая зона (вплоть до 1340п.), в рамках которой могут происходить локальные остановки. При таком раскладе мы продолжаем воздерживаться от длинных позиций, рассчитывая увидеть рынок на более привлекательных уровнях.

Ключевым событием сегодняшней сессии станет публикация данных по ВВП США. Согласно скорректированным данным планируется, что рост американской экономики в 1 квартале составит 2,5%.

Внешний фон на данный момент складывается cмешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду немного отыгрались. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растет на 0,03%, фьючерс на Brent поднимается на 0,20%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет незначительно выше уровня закрытия среду.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:

10:00 Великобритания - Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, май Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,1%

10:00 Великобритания - Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, май Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: 0,9%

13:00 Еврозона - Индекс делового климата, май Прогноз: -0,87 Предыдущее значение: -0,93

13:00 Еврозона - Индекс экономических настроений, май Прогноз: 89 Предыдущее значение: 88,6

13:00 Еврозона - Индекс настроений в производственном секторе, май Прогноз: -13,1 Предыдущее значение: -13,8

13:00 Еврозона - Индекс настроений в секторе услуг, май Прогноз: -10,8 Предыдущее значение: -11,1

13:00 Еврозона - Индекс потребительских настроений, май Прогноз: -21,9 Предыдущее значение: -22,3

13:00 Еврозона - Индекс инфляционных ожиданий, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 15,8

13:00 Еврозона - Индекс ожидаемых отпускных цен, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: -3,6

16:30 США - ВВП, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 2,5%

16:30 США - Ценовой индекс ВВП, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 1,2%

16:30 США - Индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 0,9 Предыдущее значение: 0,9%

16:30 США - Базовый индекс личных потребительских расходов, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 1,2%

16:30 США - Прибыль корпораций, кв/кв, 1 квартал Прогноз: 2% Предыдущее значение: 3,3%

16:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 15 мая Прогноз: 340 Предыдущее значение: 340

18:00 США - Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м, май Прогноз: 1,1% Предыдущее значение: 1,5%

19:00 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 24 мая Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,34

21:00 США - Аукцион по продаже 7-летних облигаций на сумму $29 млрд.

ZRPRESS.RU, Владивосток.