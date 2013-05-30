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Покупки золота Центральными Банками поддерживают цену металла

30 Мая 2013, 17:36 | В мире

Серебро растет, платина и палладий снижаются

Рост золота на прошлой неделе окончательно сформировал "боковик" на рынке: отток активов из золотых ETFs компенсируется ростом физического спроса и активностью ряда ЦБ. Серебро также растет, платина и палладий снижаются. Подробнее - в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Согласно данным МВФ, Россия и Казахстан увеличили свои золотые запасы в апреле, как раз когда цены в очередной раз спустились в зону минимумов этого года $1320-1335 за унцию. Также в закупках золота в этом месяце, но чуть менее масштабными, были замечены банки Турции, Беларуси, Греции.

Кроме того, объемы физических покупок золота на Шанхайской бирже подскочили до максимума за последний месяц.

С другой стороны, отток средств из золотых ETFs продолжается вот уже более 15 недель подряд.

"Мы ожидаем, что Центральные Банки развивающихся стран продолжат активно закупать золото на текущих уровнях, - сказала Александра Найт (Alexandra Knight), экономист Национального Банка Австралии. - Несмотря на общий пересмотр прогноз по ценам золота на конец текущего года, в краткосрочной перспективе спекулятивные импульсы роста будут иметь место из-за повышенного внимания к ситуации со стороны частных инвесторов и инвест-компаний".

На текущий момент цена металла поднялась до важного уровня сопротивления $1400 за унцию, прохождение которого может привести к росту к верхней границе боковика.

Котировки металлов к закрытию недели (20-24.05.13):

Никель: $14814/т. (-0.07%)
Медь: $7260/т. (-0.60%)
Алюминий: $1840/т. (-0.49%)

Золото: $1385/тр. унц. (+2.01%)
Серебро: $22.3/тр. унц. (+0.52%)
Палладий: $727/тр. унц. (-1.47%)
Платина: $1454/тр. унц. (-0.19%)

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
GSR – Gold/Silver ratio

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: драгметаллы  ЦБ РФ  БКС  биржа  котировки  золото 






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