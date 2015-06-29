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Российским туристам не удастся забронировать отели в Греции
Греция официально объявила о закрытии банков страны до 6 июля. Правительство вводит ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного счёта на человека в одном учреждении. Кроме этого, до сегодняшнего вечера не будут работать банкоматы. Также страна прекращает международные онлайн-платежи. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Reuters.
Греция официально объявила о закрытии банков страны до 6 июля. Правительство вводит ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного счёта на человека в одном учреждении. Кроме этого, до сегодняшнего вечера не будут работать банкоматы. Также страна прекращает международные онлайн-платежи, передаёт Reuters.
Причиной стало решение Еврогруппы отказать Афинам в продлении программы поддержки, срок которой заканчивается завтра.
Напомним, 5 июля в Греции пройдёт референдум, где граждане страны выскажут своё мнение об условиях финансовой помощи европейских кредиторов. Без займов от ЕС Афины уже к концу следующего месяца будут вынуждены объявить дефолт. В этом случае страна может покинуть еврозону.
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