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Цукерберг разбогател за два часа на четыре млрд долларов

29 Апреля 2016, 18:00 | В мире

За два часа после открытия американской электронной биржи NASDAQ состояние основателя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга выросло на 4,3 миллиарда долларов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Forbes.

Это произошло благодаря росту акций Facebook. В среду, 27 апреля, после публикации квартального отчета о доходах, стоимость ценных бумаг компании подскочила на десять процентов, со 109 до 118 долларов за штуку.

За три месяца 2016 года популярная соцсеть заработала в полтора раза больше по сравнению с первым кварталом 2015 года- 5,38 миллиарда долларов, ее чистая прибыль превысила 1,5 миллиарда долларов и выросла почти втрое - в первом квартале 2015 года она составляла "всего" 512 миллионов долларов. Основной доход идет от рекламы.

Таким образом, Цукерберг остался на пятой позиции самых богатых людей мира по версии Forbes. Состояние основателя Facebook оценивается в 51,7 миллиарда долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: facebook  цукерберг  акции 



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