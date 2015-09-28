Рубль снова будет падать

По состоянию на 7.45 мск цена барреля нефти марки Brent снизилась на 0,8 % до 48,22 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 0,8 % — до 45,31 доллара за баррель. По мнению экспертов, это может спровоцировать падение рубля.

Отрицательную динамику нефтяных котировок спровоцировала публикация данных о снижении прибыли китайских компаний, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.

Прибыль китайских промышленных компаний в августе в годовом исчислении упала на 8,8 %, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. «Люди обеспокоены состоянием рынка Китая. Довольно негативная динамика цен на нефть на протяжении последних нескольких недель была спровоцирована, помимо прочего, замедлением роста спроса в стране», — передает издание слова президента Emori Capital Management Inc. Тецу Эмори.

По мнению многих экспертов, которые уже высказались насчет этого в Интернете, за падением нефти последует падение рубля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.