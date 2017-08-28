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Курс рубля резко взлетел
Прогноз на неделю: Рост в начале новой недели. Мы ожидаем отскока рынков в свете нефтяных котировок Brent на уровне $52.60 за барр. вследствие перебоев в поставках нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Харви и перспектив сохранения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков по итогам заявлений на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, глава ФРС Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Марио Драги явно обходили вопросы монетарной политики, что указывает на отсутствие планов ее ужесточения. При этом влияние на спрос на рисковые активы окажут макроэкономические отчеты, в том числе данные по промпроизводству (еврозона, Китай, США), ВВП (США, еврозона) и занятости (США, Германия).
США и Азия – по большей части в плюсе. Американские рынки акций завершили пятницу преимущественно ростом (DJIA +0.14%, S&P +0.17%, NASDAQ -0.09%). Азиатские индексы в основном повышаются (Hang Seng +0.56%, Shanghai +0.86%, Nikkei -0.09%). Фьючерсы на S&P снижаются (-0.17%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.55 – ниже открытия.
Обзор минувшей недели: Сигналы восстановления цен на нефть. Основное влияние на ход торгов оказали перспективы улучшения динамики Brent под влиянием сокращения запасов энергоресурсов в США и потенциальных перебоев в поставках из-за урагана Харви в Мексиканском заливе. При этом инвесторы проявляли осторожность из-за неопределенности относительно дальнейшей монетарной политики мировых центробанков в преддверии ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.0% до $52.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.60, РТС (+3.2%), ММВБ-50 (+2.5%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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