Шокирующие предсказания на 2013 год от Saxo Bank: Мало не покажется никому

Saxo Bank ежегодно уже в течение 10 лет публикует свои «шокирующие предсказания»: несколько событий, вероятность которых очень низка, но каждое из которых может перевернуть мир – этакий выводок «черных лебедей» Нассима Талеба.

Сделать ставку на событие с огромным коэффициентом и когда-нибудь выиграть – огромный соблазн, признает главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. Но цель Saxo Bank в другом – найти нераспознанные пока риски. Все события из списка могут случиться с куда большей вероятностью, чем предсказание из календаря майя, а последствия будут лишь немногим менее драматические. Все «черные лебеди» Saxo Bank – это точки напряжения на мировой политической и экономической карте. Игра стала модной – похожий список уже представил Morgan Stanley.

Якобсен признает, что особенно тяжело было придумать что-нибудь шокирующее в этом году, когда западное общество оказалось на грани «тихой» гражданской войны:

Уровень долговой нагрузки и бюджетных дефицитов в западных странах уже достиг показателей конца Второй мировой войны, пишет «Финмаркет».

Текущая политика лишь накаляет конфликт: все большая часть населения лишается своих гражданских прав, в большей степени это касается молодежи. Но ведь «именно она будут заботится о нас в старости, и только себя нам придется винить за то, что они недостаточно щедры к нам».

Мир ждет конфликт поколений между всеми забытой молодежью и стариками, захватившими общественные блага, которые считают, что им можно делать все, что угодно, лишь бы сохранить статус-кво.

Мир снова переживает подобие конфликта поколений 1960-х годов, но на этот раз противоречия куда глубже. Пока линия фронта проходит по социальному признаку: 1% самых богатых против 99% остальных. Движение «Захвати Уолл-стрит» – лишь самое первое и самое безобидное проявление этой войны. Если политика не изменится, то все может стать еще хуже.

Западное общество уже в 2013 году может выбрать в качестве руководящей силы радикальные движения. Отчаявшиеся избиратели могут поддержать ультраправых или ультралевых.

Текущие макроэкономическая политика – это политика дешевых денег, в результате которой рынок оказался неспособным самостоятельно формировать цены. Мир превратился в наркомана, ждущего следующей порции ликвидности от центробанков. Настала эпоха рыночного тоталитаризма, которая скрывается под маской капитализма.

На рынках сейчас чрезвычайно низкая волатильность во всех классах активов, ведь рынки не могут сами формировать цены. Любое сильное отклонение становится шоком, ведь это признак того, что высшие силы теряют контроль над рынком.

В конце 2012 года большинство аналитиков ждут, что индекс S&P 500 вырастет на 10% в 2013 году. Никто не прогнозирует падения. Такой беспечности не было с середины 2000 годов, когда все спешили уволиться, чтобы поскорее начать торговать на бирже.

И, наконец, на этом прекрасном фоне – 10 «Шокирующих предсказаний»:

Немецкий индекс Daxx оказался одним из самых успешных фондовых индексов 2012 года. Несмотря на кризис в Европе и замедление Китая, Германия чувствовала себя вполне уверенно.

Однако в 2013 году замедление Китая продолжится, что положит конец росту промышленности Германии, которая экспортирует свои товары в Китай.

Прибыли Siemens, BASF и Daimler будут снижаться, а их доходы стагнировать – это и обрушит немецкий рынок.

Это подорвет потребительское доверие и внутренний спрос, что в итоге замедлит рост продаж. Внутренний спрос не сможет компенсировать снижения экспорта.

Из-за ухудшения экономической ситуации Ангела Меркель начнет терять голоса избирателей и, в итоге, не будет переизбрана на пост канцлера.

Политическая буря окончательно добьет рынки – Daxx упадет на 33% в годовом исчислении до 5000.

Главная гордость Страны восходящего солнца – развитая промышленность. Но сейчас она явно не в лучшей форме. Ее опередила электронная промышленность Южной Кореи во главе с Samsung.

Японская промышленность крайне громоздкая и ориентирована она в основном на внутренний рынок. Японские товары слишком дороги, ведь они производятся в стране с очень высоким уровнем жизни. Кроме того, слишком дорога и иена.

В финансовом году, который закончился 30 сентября 2012 года, Sony, Sharp и Panasonic вместе понесли убытки на $30 млрд.

Эти потери подорвут их кредитоспособность. Правительству Японии придется национализировать свою электронную промышленность. То же самое сделали США во время кризиса со своей автомобильной отраслью.

При этом в 8 из 16 последних лет номинальный ВВП Японии просто не рос. Это, а также помощь электронным гигантам заставит Банк Японии изменить политику и перейти к таргетированию роста номинального ВВП.

Регулятор начнет скупать еще больше активов, чтобы ускорить инфляцию и снизить курс иены. В итоге его баланс вырастет до 50% ВВП, а доллар снизится до 90 иен.

В 2012 году засуха и другие неблагоприятные погодные условия практически уничтожили урожай. Возможно, это же повторится и в 2013 году.

В США запасы сои немного выросли к концу года, но они даже сейчас находится в опасной близости от 9-летнего минимума.

Цены на новый урожай сои, например, в фьючерсных контрактах на Чикагской товарной бирже, которые будут исполняться в январе 2014 года, крайне уязвимы перед любыми погодными аномалиями. Это касается как аномалий в США и Южной Америке, крупнейших экспортерах, так и в Китае – крупнейшем потребителе.

Кроме того, растет спрос и на биотопливо, а соевое масло нужно для производства биодизеля. Этот фактор также приведет к росту цен.

Спекулянты сократили свои позиции на рынке сои на 2/3 в конце 2012 года – они также с готовностью войдут на рынок, если цены пойдут вверх.

В итоге, на рынке сложилась опасная комбинация технических и фундаментальных факторов, которая приведет к скачку цен на одну из трех главных сельхозкультур на 50% в 2013 году.

Американская экономика в 2013 году будет восстанавливаться особенно быстро – это удивит рынок и инвесторов, особенно тех, кто вложился в золото.

Если прогноз по экономике США будет пересмотрен, инвесторы начнут продавать золото. Усугубит ситуацию и отсутствие физического спроса со стороны Индии и Китая, которые страдают от слабого роста экономики и растущей безработицы.

Распродажа золота хедж-фондами станет панической в случае решения ФРС свернуть программу «количественного смягчения», то есть прекратить или ограничить покупку ипотечных и казначейских облигаций США.

Как только цены пробьют уровень в $1500 за тройскую унцию, массированные распродажи будет уже не остановить. Золото упадает до уровня $1200 за унцию до того, как центробанки, особенно из развивающихся стран, решат воспользоваться возможностью, и начнут покупки металла.

Добыча нефти в США растет рекордно быстрыми темпами – такого не ожидали даже апологеты «сланцевой революции».

Между тем, резервы нефти в Америке сейчас и так находятся на 30-летнем максимуме, а возможности для экспорта по-прежнему ограничены.

В итоге, цены на американскую марку WTI просядут до $50 за баррель.

Из-за слабого роста мировой экономики спрос на нефть значительно снижается – это приводит к падению цен и на международную марку Brent.

Социальные расходы и их бюджеты все в большей степени зависят от нефтяной выручки. Все это приведет к еще большему падению цен.

Недавние выборы в Японии выиграла Либерально-демократическая партия, главный пункт программы которой – ослабление национальной валюты.

Банк Японии и оппозиция в парламенте заставят правительство ограничиться полумерами, однако инвесторы уже настроились на то, что либеральные демократы принесут изменения в японскую экономику. Более того, они переоценили ослабление иены.

Количественные смягчения все меньше влияют на мировые рынки, и инвесторы постепенно теряют интерес к риску. Это приведет к тому, что иена на какое-то время станет самой сильной валютой в мире. Этому будет способствует дефляция, а также возвращение триллионов долларов, которые японцы инвестировали за границей. Возможность заработать на «кэрри-трейд» заставят инвесторов передумать и покупать иены.

Доллар в итоге достигнет отметки в 60 иен (сейчас – 82 иены), другие валюты к иене понесут еще большие потери. Это создаст почву для того, чтобы либеральные демократы и Банк Японии, наконец, предприняли радикальные меры для ослабления валюты.

Риски в еврозоне, которые удалось загнать в подполье, вновь начнут расти. Причин может быть несколько: выборы в Италии, выход Греции из еврозоны или опасения за то, что Испания или Португалия вот-вот последуют за ней.

В итоге инвесторы массово направятся в безопасную Швейцарию. Руководство национального банка страны решит на время отказаться от привязки франка к евро. Это лучше, чем наращивать резервы вплоть до 100% ВВП.

Евро/франк установит новый исторический рекорд, опустившись ниже паритета до 0,95 евро (сейчас 1 евро стоит 1,2 франка).

Затем Банк Швейцарии начнет вводить ограничения на потоки капитала, что предотвратит дальнейшее укрепление франка.

Китай будет продвигаться все ближе к тому, чтобы отменить привязку юаня к доллару. Одним из шагов в этом направлении станет отмена привязки гонконгского доллара к американскому тезке. Валюта Гонконга будет напрямую привязана к юаню.

Другие азиатские страны также захотят последовать примеру Гонконга. Это связано с изменением структуры торговли в регионе, а также с тем, что больше невозможно проводить политику постоянного увеличения долларовых резервов.

Китай также будет постепенно повышать конвертируемость юаня, чтобы увеличить свою долю в мировой торговле. Это поможет ему увеличить влияние на развивающиеся страны, беднейшие экономики мира и производителей сырья.

В итоге, станет все более выгодно хранить резервы не в долларах, а в других валютах.

Юань станет все более волатильным по мере того, как Китай снизит контроль над курсом. Гонконг быстро становится мировым центром торговли валютой и главным центром по торговле юанями.

Рынки какое-то время будут игнорировать риск роста социальной напряженности в странах европейской периферии. Это, в первую очередь, касается Испании, где располагаемый доход для более чем 1,8 млн человек снизился до 400 евро в месяц. Работу имеют лишь 17 млн из 47 млн жителей Испании. Уровень безработицы – 25%, а для молодежи он превысил пугающую отметку в 50%. Помимо этого еще и Каталония собирается отделиться от Испании.

Пока ЕЦБ и ЕС всячески показывают, какого успеха они добились в снижении ставок, совокупный долг Испании стремительно вырастет более чем до 400% ВВП. В худшем положении сейчас находится лишь Япония.

Из-за социального напряжения госсектор просто не сможет еще больше снизить расходы.

В 2013 году агентства снизят рейтинг Испании до мусорного. Социальная напряженность заставит лидеров страны отказаться от политики «хорошей мины при плохой игре», которые навязывает ей ЕС. После снижения рейтингов начнут расти ставки, и дефолта избежать не удастся.

По нынешним ставкам доходность по казначейским облигациям США в ближайшие 30 лет составит 0,4% (номинальная доходность в 2,8% за вычетом ожидаемой инфляции в 2,4%).

Такое просто не может существовать в мире, где инфляция специально ускоряется с помощью бесконечного печатания денег. Кроме того, рейтинг США может быть снижен, если не будут проведены структурные реформы бюджета.

ФРС, конечно, обещает и дальше держать ставки на минимальном уровне. Но инвесторов вряд ли устроит минимальная доходность – уже в 2013 году они будут вынуждены отказаться от облигаций и искать более доходные бумаги.

Сейчас глобальный рынок облигаций оценивается в $157 трлн против рынка акций объемом $55 трлн. Это означает, что на каждый доллар, вложенный в акции, приходится $3, вложенных в облигации. С учетом нулевой или даже негативной доходности по облигациям вложения в акции выглядят очень привлекательными.

Каждые 10%, которые инвестиционные фонды выведут с рынка облигаций, приведут к 30%-му чистому притоку средств на рынок акций.

Это не только приведет к росту доходности по американским облигациям. Это может стать началом периода, когда рынок акций будет показывать лучшие результаты, чем рынок облигаций. Этот период продлится 10 лет, пишет РИА "Новый Регион".

