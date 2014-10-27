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Российский рынок акций может пошатнуться под давлением геополитических и экономических факторов
Эксперты фондового рынка считают, что российский рынок акций может оказаться под давлением геополитических и экономических факторов. Причины: Газовая сделка, ожидания деэскалации против решения ЦБ. Победа партии Порошенко указывает на возможность заключения газового соглашения 29 октября и более весомые перспективы деэскалации.
При этом решение S&P оказывает поддержку: В пятницу вопреки слухам о понижении рейтинга России до «мусорного» уровня, агентство подтвердило суверенный рейтинг России на «инвестиционном» уровне BBB- с «негативным» прогнозом.
Стресс-тесты ЕЦБ – большинство банков получили «зачет»: Большинство европейских банков прошли стресс-тесты ЕЦБ, что указывает на восстановление европейской экономики.
Решение ЦБ может оказать давление: Ускорение инфляции, ослабление рубля, а также нежелание ЦБ оказывать поддержку национальной валюте указывает на возможность повышения ставки на 25 б.п. до 8.25% на заседании 31 октября.
Цены на нефть Brent – фактор поддержки: устойчивая динамика.
Рассмотрение ЕС исполнения соглашения о прекращении огня, возможности смягчения санкций – потенциальный драйвер: ЕС может рассмотреть на этой неделе исполнение Россией соглашения о прекращении огня и обсудить вопрос снятия или смягчения санкций.
Рост в США, Азия – преимущественно в «минусе». Американские рынки акций завершили пятницу ростом (DJIA +0.76%, S&P 500 +0.71%, NASDAQ +0.69%) на фоне сильных корпоративных отчетов и прогнозов; азиатские рынки преимущественно снижаются (Hang Seng -0.82%, Shanghai -0.67%, Nikkei +0.69%). Фьючерсы на S&P повышаются (+0.06%),
Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $85.94 за барр., ниже уровня предыдущей торговой сессии, но выше уровня открытия.
Обзор минувшей недели: Опасения по поводу Украины перевесили сигналы роста мировой экономики. Более сильные, чем ожидалось, предварительный индекс PMI (от HSBC), индекс PMI еврозоны и стабильное восстановление США не смогли оказать поддержку российском рынку. Инвесторы отыгрывали риски замедления мирового роста на фоне усиления финансовых и геополитических рисков:
Standard & Poor’s – возникли слухи о том, что S&P может понизить суверенный рейтинг России до «мусорного» уровня; цены на нефть остаются под давлением, продолжается ослабление рубля.
Украина: сделка по газу, риски новых санкций вызывают тревогу – перспективы трехсторонних переговоров по газу и снятия санкций вызывают вопросы. Стороны заняли более жесткую позицию по условиям газовой сделки, а лидеры сепаратистов озвучили планы восстановления контроля над Мариуполем. В фокусе инвесторов находились парламентские выборы на Украине 26 октября – победа сторонников Петра Порошенко позволит заключить газовое соглашение и снизит риски возможной «газовой войны». В случае прихода к власти его противников, а именно агрессивных националистов, надежды на деэскалацию могут быть сведены на нет.
Выборы очевидно повлияют на тон переговоров по газу на этой неделе.
Инфляция в России – ускорение роста цен, что может вынудить ЦБ повысить ставки на заседании 31 октября.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+0.2% до $85.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 41.81, РТС (-3.40%), ММВБ-50 (-0.3%).
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