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Америка помогла рублю
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ключевой ставки в ближайшие месяцы, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Этому способствует приближение к целевым показателям экономики США. На речь главы ФРС позитивно отреагировал нефтяной рынок, что, в свою очередь укрепило и российскую валюту.
О вероятности повышения ставки ФРС в предстоящие месяцы сообщила глава ФРС Джанет Йеллен, выступая на трехдневной конференции в Джексон-Хоул, пишет «Коммерсант». Причины возможного повышения ставки, по мнению главы американского регулятора,— улучшение показателей рынка труда и ожидание умеренного экономического роста. По ее мнению, «экономика США приближается к уставным целевым показателям максимальной занятости и ценовой стабильности». При этом глава ФРС отметила, что повышение ставки должно быть «постепенным».
Ставка ФРС в последний раз повышалась в декабре прошлого года, до этого ставка не менялась почти десятилетие. До конца года должно состояться еще три заседания ФРС, на которых может быть изменена ставка, в сентябре, ноябре или декабре.
Заявление госпожи Йеллен положительно отразилось на американской валюте. Курс евро буквально рухнул на 0,8%, откатившись до отметки $1,1215. Кроме того, позитивно отреагировали на выступление главы ФРС и нефтетрейдеры.
По данным агентства Bloomberg, котировки октябрьских контрактов на поставку нефти Brent взлетели до отметки $50,76 за баррель, превысив закрытие предыдущего дня на 3,5%. К 19:00 котировки откатились ниже уровня 50 за баррель, достигнув отметки $49,8 за баррель. Рост цен на нефть спровоцировало и локальное укрепление российской валюты. Курс доллара на торгах на Московской бирже опускался до отметки 64,22 руб./$, почти на 50 коп. ниже закрытия основной торговой сессии в четверг. Курс евро достигал отметки 72,42 руб./€, на 60 коп. ниже закрытия предыдущего дня.
Участники комитета по открытым рынкам ФРС США в основном считают повышение ставок преждевременным и намерены дождаться более четких признаков улучшения состояния экономики, следует из расшифровки июльского заседания регулятора. Влияние на рынки Brexit — ключевого внешнего риска — члены комитета оценили как весьма умеренное. Данные по росту экономик США и ЕС за второй квартал оказались слабее, чем ожидалось аналитиками. Читайте подробнее
В преддверии июльского заседания Федеральной резервной системы США, на котором ожидалось изменение риторики ФРС, институциональные инвесторы сократили вложения в золото. Суммарные активы всех биржевых фондов впервые в этом месяце опустились ниже уровня 2000 тонн. Впрочем, на фоне растущих инфляционных ожиданий в США и неопределенности в Еврозоне интерес к золоту не исчерпан, считают эксперты.
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