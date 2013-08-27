Банк ВТБ приступил к проведению операций в юанях КНР

Филиал банка ВТБ в Шанхае, единственный российский банк с финансовой лицензией на территории Китая, начал проведение операций в юанях КНР для корпоративных клиентов – резидентов КНР.

Филиал успешно завершил весь комплекс подготовительных мероприятий, включая дополнительную капитализацию, получение новой лицензии, и к настоящему моменту уже начал привлекать депозиты, выдавать кредиты и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в юанях. Ранее эти операции, согласно правилам доступа на китайский финансовый рынок, филиал мог проводить только в иностранной валюте и рублях, сообщает пресс-служба ВТБ.



Проведение операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых на территории КНР услуг, что будет способствовать наращиванию локальной клиентской базы и объемов корпоративного бизнеса. Операции в юанях особенно значимы для представительств российских предприятий в Китае и китайских компаний, участвующих в российско-китайской торговле. До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять внешнеторговые операции и торговое финансирование.

Работа с юанем открывает для ВТБ в Китае новые возможности по обслуживанию внутрикитайских операций клиентов, в частности связанных с локальными закупками и продажами.

«Начало работы с юанем – это значительный шаг в развитии бизнеса банка ВТБ в Китае. ВТБ - единственный российский банк на территории Китая, который обладает финансовой лицензией, и мы расцениваем это как важное конкурентное преимущество. Мы ожидаем, что в ближайшее время операции с юанем займут в портфеле филиала значительную долю. Уверены, что расширение спектра предоставляемых услуг будет способствовать быстрому росту бизнеса ВТБ в Китае и развитию российско-китайской торговли и инвестиций», - заявил первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Василий ТИТОВ.

«В настоящее время крупными клиентами филиала являются такие компании, как группа «КуйбышевАзот», группа «Спортмастер» и др. На 1 августа 2013 года активы филиала в Китае составили $96 млн. Мы надеемся, что операции в юанях существенно расширят клиентскую базу филиала и позволят ему выйти на новый уровень развития», - прокомментировал руководитель департамента дочерних компаний банка ВТБ Михаил ЯКУНИН.

Досье: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Шанхае (Китай) образован в 2008 году - единственный банк СНГ, имеющий финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. С ноября 2010 года получил статус маркет-мейкера по паре рубль/юань на Китайской валютной бирже. Имеет разрешение на осуществление операций в юанях на территории КНР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

