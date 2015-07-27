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Первый кредит банк БРИКС выдаст в юанях
Новый банк развития (НБР) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выдаст свой первый кредит в китайской национальной валюте – юанях, рассказал президент этого финансового института Кундапур Ваман Каматх.
"Первый кредит банка будет одобрен в апреле 2016 года в юанях", - приводит его слова на своем сайте индийский журнал Outlook.
Соглашение о создании НБР было подписано на саммите БРИКС в Бразилии в июле 2014 года. Он призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Объем разрешенного капитала НБР - $100 млрд. Его штаб-квартира находится в Шанхае.
Ранее вице-президент НБР от России Владимир Казбеков рассказал ТАСС, что отбор инвестиционных проектов для банка начнется к концу 2015 года.
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