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Британский фунт и евро продолжают дешеветь после Brexit

27 Июня 2016, 15:45 | В мире

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в понедельник, поскольку инвесторы все еще оценивают решение граждан Великобритании по выходу страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По состоянию на 06.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% — до 48,89 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до 47,38 доллара за баррель.

В минувший четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.

Многочисленные социологические опросы, публиковавшиеся накануне голосования, свидетельствовали о количественном преимуществе противников Brexit, и большинство участников пребывали в уверенности, что по итогам референдума Великобритания сохранит свое членство в ЕС. Поэтому результаты голосования стали настоящим шоком для многих инвесторов и аналитиков. Стоимость нефти на фоне Brexit падала на 6%.

"Все связано с Brexit. Основные факторы на данный момент отодвинуты в сторону, поскольку рынки пытаются выяснить, как именно это (Brexit — ред.) будет влиять на все", — сообщил агентству Блумберг рыночный стратег IG Ltd. в Мельберне Эван Лукас (Evan Lucas).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: британский фунт  brexit  евро 



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