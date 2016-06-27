Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Британский фунт и евро продолжают дешеветь после Brexit
Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в понедельник, поскольку инвесторы все еще оценивают решение граждан Великобритании по выходу страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". По состоянию на 06.49 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,31% — до 48,89 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,55%, до 47,38 доллара за баррель.
В минувший четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.
Многочисленные социологические опросы, публиковавшиеся накануне голосования, свидетельствовали о количественном преимуществе противников Brexit, и большинство участников пребывали в уверенности, что по итогам референдума Великобритания сохранит свое членство в ЕС. Поэтому результаты голосования стали настоящим шоком для многих инвесторов и аналитиков. Стоимость нефти на фоне Brexit падала на 6%.
"Все связано с Brexit. Основные факторы на данный момент отодвинуты в сторону, поскольку рынки пытаются выяснить, как именно это (Brexit — ред.) будет влиять на все", — сообщил агентству Блумберг рыночный стратег IG Ltd. в Мельберне Эван Лукас (Evan Lucas).
Новости тематики
- Токийская биржа открыла торги снижением снижением
- Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
- Reuters выяснило, кто станет новым главным экономистом Всемирного банка
- Белоруссия провела деноминацию национальной валюты
- Биржевой курс евро упал ниже 71 рублей
- Британский фунт и евро продолжают дешеветь после Brexit
- Токийская биржа начала отыгрывать падение после Brexit
- Биткоин подорожал на 120 долларов из-за Brexit
- 15 россиян вошли в ТОП-200 богатейших людей мира
- Россия возвращается на международный долговой рынок
Новости раздела
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
- Биткоину и другим криптовалютам пришел конец
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой