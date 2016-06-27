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Биткоин подорожал на 120 долларов из-за Brexit

27 Июня 2016, 10:45 | В мире

Курс биткоина в ходе торговой сессии 24 июня подскочил на 120 долларов, до 679 долларов, сообщает Marketwatch. Рекордный за долгое время рост произошел из-за стремления инвесторов найти тихую гавань в виртуальных валютах на фоне победы сторонников выхода Великобритании из Евросоюза и последующего обвала фондовых индексов.

Биткоин сейчас идет в одном направлении с золотом, которое в течение сессии подорожало более чем на 4 процента, перевалив за отметку в 1400 долларов. Спрос на оба вида активов растет обычно в период волатильности на рынках.

Фондовые индексы в Европе по итогам сессии 24 июня снизились на 3-6 процентов. Немецкий DAX при этом потерял почти 7 процентов.

В четверг, 23 июня, в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в ЕС. Сторонники Brexit победили с 51,9 процента голосов.

Биткоин является на сегодняшний день наиболее распространенной и успешной виртуальной валютой в мире. В ряде стран он запрещен, а за операции с его использованием нарушителю грозит наказание. В настоящий момент в обороте находятся около 15,5 миллиона биткоинов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: биткоин  brexit 



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