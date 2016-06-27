www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Токийская биржа начала отыгрывать падение после Brexit

27 Июня 2016, 11:00 | В мире

Торги на Токийской бирже начались в понедельник с повышения котировок с началом новой недели после мощного падения из-за решения Великобритании выйти из Европейского союза. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения Информагентств.

Согласно сайту японской биржи, ключевой индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 218,11 пункта, преодолев отметку 15,170,13 (рост на 1,5%).

Решение британцев выйти из ЕС, опасаются в Японии, приведет к резкому укреплению иены, что неблагоприятно скажется на позициях японских экспортеров. После объявления итогов референдума в пятницу японские индексы рухнули на 8%.

В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение Банку Японии обеспечить ликвидность на финансовом рынке и поддержать банковскую систему страны, сообщил журналистам заместитель главы центробанка Хироси Накасо по итогам совещания в японском правительстве в связи с решением Великобритании выйти из ЕС.

"Опасения неопределенности и риска сохраняются на финансовых рынках. Важно продолжать попытки стабилизировать эти рынки", — приводит агентство Киодо слова Абэ перед началом совещания в правительстве и торгов на бирже.

По словам премьера, необходимо сделать все возможное для предотвращения негативного влияния на японскую экономику, особенно на малый и средний бизнес.

Со своей стороны министр финансов Японии Таро Асо заявил, что валютный рынок несколько стабилизировался.

Автор:
Теги: brexit  биржа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru