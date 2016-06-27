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Токийская биржа начала отыгрывать падение после Brexit
Торги на Токийской бирже начались в понедельник с повышения котировок с началом новой недели после мощного падения из-за решения Великобритании выйти из Европейского союза. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения Информагентств.
Согласно сайту японской биржи, ключевой индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 218,11 пункта, преодолев отметку 15,170,13 (рост на 1,5%).
Решение британцев выйти из ЕС, опасаются в Японии, приведет к резкому укреплению иены, что неблагоприятно скажется на позициях японских экспортеров. После объявления итогов референдума в пятницу японские индексы рухнули на 8%.
В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение Банку Японии обеспечить ликвидность на финансовом рынке и поддержать банковскую систему страны, сообщил журналистам заместитель главы центробанка Хироси Накасо по итогам совещания в японском правительстве в связи с решением Великобритании выйти из ЕС.
"Опасения неопределенности и риска сохраняются на финансовых рынках. Важно продолжать попытки стабилизировать эти рынки", — приводит агентство Киодо слова Абэ перед началом совещания в правительстве и торгов на бирже.
По словам премьера, необходимо сделать все возможное для предотвращения негативного влияния на японскую экономику, особенно на малый и средний бизнес.
Со своей стороны министр финансов Японии Таро Асо заявил, что валютный рынок несколько стабилизировался.
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