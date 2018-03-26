Мощное падение курса доллара

Вместо России ответный удар на США наносит Китай

Решение США ввести пошлины на китайский импорт примерно на $60 млрд, как и ожидалось, привело к мощному падению курса доллара, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Индекс доллара за два предыдущих дня потерял почти 1% (89,16), иена укрепилась к доллару на 1,5%, пишет интернет-издание "Вести Экономика". Резкое снижение американской валюты началось еще в среду после заседания ФРС США, после которого стало ясно что регулятор не готов ужесточать собственную политику. А в четверг доллар продолжил падение на фоне ожиданий, что Вашингтон начнет торговые войны.

И Дональд Трамп не заставил себя долго ждать. В Белом доме считают свое решение о введении пошлин против Китая историческим шагом и беспрецедентными мерами против «экономической агрессии». А Китай в свою очередь подготовил не менее жесткий ответ. Пекин уже заявил, что планирует ввести тарифы на 128 наименований, ввозимых на территорию страны из США, включая стальные трубы, свежие фрукты, вино, свинину и переработанный алюминий, на общую сумму около 3 млрд долларов.

«Возможно, номинальная сумма введенных Штатами тарифов невелика, однако не исключено, что другие страны захотят занять чью-то сторону в этом конфликте, что приведет к глобальному расколу. Границы торговой войны расширятся. В этом заключается главная угроза», — отмечают экономисты ANZ.

Падает не только доллар, но и акции наиболее уязвимых компаний США. Первыми под удар попали Caterpillar и Boeing — их бумаги подешевели более чем на 5% еще вчера на нью-йоркской сессии.

Иена и франк растут на фоне бегства от рисков, доллар падает по всему спектру рынка, включая австралийский и новозеландский доллары, обычно уязвимые в условиях нестабильности, которую создают тарифные войны.

Однако у доллара есть еще и другие поводы для падения помимо торговой войны с Китаем. В Белом доме продолжается кадровая чехарда. Объявив о карательных мерах в отношении Китая, Трамп уволил советника по национальной безопасности МакМастера, поставив на его место Джона Болтона. Это уже третий советник за последние четырнадцать месяцев и еще один сторонник отмены ядерной сделки с Ираном в администрации Трампа.

Интересно, что новый экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу в своем первом телевизионном интервью с момента назначения на пост неделю назад высказался в пользу более сильного доллара, заявив, что "великой стране необходима сильная валюта". Однако доллар после этого только снижался.

Курс рубля укрепился к доллару на открытии торгов в пятницу на 13 копеек до 57,12 рублей. Сегодня состоится заседание Банка России, на котором, как ожидается, будет снижена ставка на 25 п.п.