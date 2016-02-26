Классический банкинг убивает Visa

Классический банкинг убивают не финтехстартапы и даже не биткоин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это делает Visa, считает основатель Corezoid, руководитель центра электронного бизнеса ПриватБанка Александр Витязь.

В своем эссе для banker,ru Александр Витязь пишет, что у Visa полный контроль над чек-аут и онлайн-кошельками. Visa недавно открыла сотни API. Вчера мерчанты ходили в банки, чтобы получить e-commerce. Сегодня мерчанты уже могут получить это напрямую в Visa. Visa все это выдаст в одинаково удобной форме — и просто предложит выбрать нужный банк из списка. В более отдаленном будущем POS-терминалы станут полностью виртуальными, и подключить их тоже поможет Visa, а не банк.

Банкам уже не нужно иметь армию разработчиков или пытаться стать или казаться IT-компанией. Банки будут сервисными компаниями, филиалами глобального банка Visa на Земле. Как поставщики электричества или газа. Вы ведь не знаете названия компании, которая поставляет сегодня электричество, газ, воду или тепло? Новое имя вашего банка — Visa.

Банки потеряют контроль над выпуском карт. Сегодня клиент идет в банк, чтобы получить там кусок пластика, или скачивает приложение своего банка. В течение трех, максимум пяти лет клиенты будут получать карты «по воздуху» от Visa, прямиком в свой смартфон. Останется только выбрать банк из списка, к которому эту карту подключить.

Эквайринг, выпуск карт и бэк-энд процессы вроде AML и антифрод уйдут к Visa. Процессинг стремится стать полностью облачным.

Банки теряют контроль над фронт-эндом, он уйдет к тем игрокам, которые уже сейчас контролируют (или будут контролировать) глобальные фронт-энды: мессенджеры, производители смартфонов и та же Visa.

Visa становится главным ритейловым Банком мира, - резюмирует эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.