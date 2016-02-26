www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Классический банкинг убивает Visa

26 Февраля 2016, 16:00 | В мире

Классический банкинг убивают не финтехстартапы и даже не биткоин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это делает Visa, считает основатель Corezoid, руководитель центра электронного бизнеса ПриватБанка Александр Витязь.

В своем эссе для banker,ru Александр Витязь пишет, что у Visa полный контроль над чек-аут и онлайн-кошельками. Visa недавно открыла сотни API. Вчера мерчанты ходили в банки, чтобы получить e-commerce. Сегодня мерчанты уже могут получить это напрямую в Visa. Visa все это выдаст в одинаково удобной форме — и просто предложит выбрать нужный банк из списка. В более отдаленном будущем POS-терминалы станут полностью виртуальными, и подключить их тоже поможет Visa, а не банк.

Банкам уже не нужно иметь армию разработчиков или пытаться стать или казаться IT-компанией. Банки будут сервисными компаниями, филиалами глобального банка Visa на Земле. Как поставщики электричества или газа. Вы ведь не знаете названия компании, которая поставляет сегодня электричество, газ, воду или тепло? Новое имя вашего банка — Visa.

Банки потеряют контроль над выпуском карт. Сегодня клиент идет в банк, чтобы получить там кусок пластика, или скачивает приложение своего банка. В течение трех, максимум пяти лет клиенты будут получать карты «по воздуху» от Visa, прямиком в свой смартфон. Останется только выбрать банк из списка, к которому эту карту подключить.

Эквайринг, выпуск карт и бэк-энд процессы вроде AML и антифрод уйдут к Visa. Процессинг стремится стать полностью облачным.

Банки теряют контроль над фронт-эндом, он уйдет к тем игрокам, которые уже сейчас контролируют (или будут контролировать) глобальные фронт-энды: мессенджеры, производители смартфонов и та же Visa.

Visa становится главным ритейловым Банком мира, - резюмирует эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: visa  банкинг  банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru