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Отток капитала из Китая угрожает мировой экономике
Отток капитала из Китая негативно повлияет на рост всей мировой экономики. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом предупредила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на открытии финансового саммита G20 в Шанхае.
Она также отметила, что МВФ прогнозирует рост экономики Китая в 2016 году на уровне 6,3%.
Ранее глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что сейчас нет никаких предпосылок для значительной девальвации юаня.
«У нас по-прежнему имеется достаточно пространства и инструментов для реализации стабильной и здоровой монетарной политики», — сказал глава центробанка КНР.
Замедление роста китайской экономики вызвало панику на мировых финансовых рынках и способствовало резкому понижению цен на энергоносители.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отметил на встрече в Шанхае, что странам «Большой двадцатки» необходимо провести структурные реформы и продолжить осуществлять финансовое регулирование, чтобы снизить волатильность на рынках.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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