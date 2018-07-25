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Стало известно, кто выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
Билет был куплен в магазине
Неизвестный счастливчик, купивший билет лотереи Mega Millions в американском штате Калифорния, выиграл $522 миллиона, сообщается на сайте лотереи. Это пятый самый крупный джекпот в истории Mega Millions
На сайте лотереи утончется, что билет был куплен в магазине в городе Сан-Хосе. Номера в билете совпали со всеми шестью выигрышными числами лотереи. Еще восемь счастливчиков угадали пять цифр и получат второй приз (от $1 млн до $3 млн). В общей сложности выигрышными оказались более трех миллионов билетов, включая главный джекпот.
Самый большой выигрыш в истории лотереи Mega Millions составил $656 млн. Он был разыгран в марте 2012 года, права на него заявили три победителя - из Канзаса, Иллинойса и Мэриленда.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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