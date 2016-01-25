Цены на нефть до конца года поднимутся до $50

Один из самых авторитетных нефтетрейдеров в мире, предсказавший нынешнее падение, уверен, что цены на нефть могут вернутся к 2018 году к отметке $100 за баррель, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Основатель и главный инвестиционный директор специализирующегося на нефти инвестфонда Andurand Capital Пьер Андюран в августе 2015 года в разговоре с «Известиями» предсказал снижение нефти до $25-30 к концу 2015 - началу 2016 года. Тогда нефть стоила $45-50. Спустя неделю он подтвердил свой прогноз газете Financial Times: на Западе его не раз признавали самым успешным нефтетрейдером мира. В пятницу в разговоре с «Известиями» он сказал, что до конца 2016 года нефтяные котировки поднимутся до $50.

- Вы полгода назад точно предсказали текущий обвал до $25-30. На Россию, экономика которой сильно завязана на нефти, нынешнее падение цен на нефть влияет очень сильно. Долго ли цены будут держаться около $30 и куда пойдут?

- У меня хорошие новости для России - худшее для нефтяного рынка позади. Думаю, цены на нефть до июня-июля будут в диапазоне $30-40, а затем до конца 2016 года поднимутся до $50. В следующем году - $60-70. Знаете, в отношении нефтяных цен действует так называемый «эффект колеи» - есть зависимость процесса от предыдущего развития (path dependence). Чем дольше на рынке низкие цены, тем выше они затем поднимаются. Если цены останутся долго будут ниже $50, в 2017 году мы придем к $70, и к $100 к 2018 году.

- В чем будет причина этого рывка? Рынок, как вы говорили раньше, «ребалансируется»?

- Да, я думаю рынок ребалансируется во втором полугодии 2016 года - к началу 2017 года: оживление будет связано по большей части с сокращением поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

- А как же иранский фактор? Ведь старый игрок возвращается рынок. Отовсюду слышно и про замедление китайской экономики, и про отказ саудитов сокращать добычу.

- Сокращение добычи произойдет, в частности, США и многих западных странах, где сокращение капитальных затрат повлияет на объемы производства. Я и не говорю, что рынок восстановится быстро, цены будут оставаться низкими - и возможно, рынок снова протестирует дно. Рост производства нефти странами ОПЕК окажется не таким значительным, как общее сокращение добычи не входящими в картель странами.

- Могут ли этим новым потенциальным дном оказаться $20 или даже меньше уровни? Те же иранские чиновники объявили, что страна намерена увеличить экспорт на 500 тыс. баррелей в день (до 1,5 млн баррелей в день). Причем в иранский бюджет заложены экспортный план в 2,25 млн баррелей в день.

- Опять же не думаю - так как добыча вне ОПЕК в процессе сокращения при текущих ценах. Что до непосредственного поступления иранской нефти на рынок, оно может случиться в любой момент. Мы ожидаем эти 500 тыс. баррелей в день в течение следующих трех месяцев.

Но снижение цен на нефть связано не столько с состоянием реального рынка и иранскими продажами (их уже ожидали) - сколько, возможно, с [массовым] закрытием позиций [то есть с заключением контрактов, распродажей], наибольшее давление на себя принял хвост фордвардной кривой. Также причина в ухудшении макроэкономической обстановки: текущее восприятие слабости Китая, конечно, добавило давления на и так слабые нефтяные цены. Реальный же объем рынка не становится меньше, чем ожидалось.

- Но и сам ОПЕК мог бы ускорить восстановление рынка.

- Не похоже, что там есть намерение действовать и сокращать добычу.

- Крупнейшим поставщиком за пределами ОПЕК является Россия. Она тоже существенно сократит добычу? Например, представители государственной нефтетранспортной монополии «Транснефть» недавно заявляли исходя из заявок на прокачку, что российский экспорт нефти в 2016 году сократится с 4,54 млн баррелей в день до 4,27 млн.

- Не думаю, что российское производство в целом действительно существенно снизится.

- США недавно разрешили нефтяной экспорт. В 2015-м ФРС увеличила доходность доллара, что не могло не надавать на стоимость нефти, те же Штаты сняли санкции с Ирана, а ОПЕК отказывается снижать квоты на добычу. Видите ли вы какие-то признаки заговора против России? Или рыночные тренды просто совпали с санкциями против России и текущей стадией международного соперничества?

- Да, я думаю, это совпадение. Саудиты обеспокоены грядущим пиком мирового спроса на нефть, и поэтому они хотят захватить как можно большую долю рынка за счет поставщиков с высокими издержками. Не думаю, что какая-либо страна является целью, но нефтяному рынку для балансировки нужно кардинальное сокращение в части капитальных расходов.

- Россия является крупнейшей из стран, которые сейчас жизненно зависят от нефтегазового экспорта. Какие рекоммендации вы бы дали. Может быть нам тоже запретить нефтяной экспорт на 20-40 лет? Как США, которые этим способом развили нефтехимическую промышленность и оздоровили экономику.

- Не считаю, что России это нужно, но России нужно прилагать больше усилий, чтобы увести экономику от зависимости от природных ресурсов.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Под управлением хедж-фонда Andurand Capital находится $650 млн. Андюран в начале 2000-х работал нефтяным трейдером в сингапурском подразделении инвестбанка Goldman Sachs, далее в Bank of America, затем перешел к одному из лидеров в торговле энергоресурсами - Vitol, к 2007 году он получил статус партнера. В 2008 он запустил фонд BlueGold, чей портфель достигал $2,4 млрд, в апреле 2012 фонд был закрыт по решению учредителей, и в 2013-м запущен текущий, именной хедж-фонд. Андюрану 38 лет, западные деловые СМИ стабильно вписывают его в число самых успешных и перспективных нефтетрейдеров мира: за счет точных прогнозов по снижению цен на нефть по итогам 2013 года Andurand Capital показал доходность в 25%, в 2014-м - 38%, за год до 11 декабря 2015 года - 8%. Чаще всего его представляют как менеджера, который предсказал подъем и обвал нефтяных цен в 2008 году.