Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спекулянты хотят обвалить цены на нефть до $15
Большинство игроков на нефтяном рынке играют на понижение. По данным Нью-Йоркской товарной биржи, трейдеры покупают контракты, которые окупятся даже при падении цены на нефть до $15.
Как пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на Bloomberg, основная часть трейдеров играет на понижение на фоне декабрьского решения ОПЕК о повышении квоты на добычу нефти. Дополнительными негативными факторами являются возможное возвращение Ирана на рынок и наращивание объемов добычи в ряде стран, в том числе России.
"Переизбыток предложения на мировом рынке нефти будет наблюдаться на протяжении всего 2016 года, в следствие чего цены на нефть могут опуститься еще ниже", - говорится в сообщении компании.
Эксперты Нью-Йоркской товарной биржи подтверждают "медвежьи настроения" среди игроков, прогнозируя обвал цен на "черное золото" от 30 до 15 долларов за баррель.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Токийская биржа открыла торги снижением снижением
- Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
- Reuters выяснило, кто станет новым главным экономистом Всемирного банка
- Белоруссия провела деноминацию национальной валюты
- Биржевой курс евро упал ниже 71 рублей
- Британский фунт и евро продолжают дешеветь после Brexit
- Токийская биржа начала отыгрывать падение после Brexit
- Биткоин подорожал на 120 долларов из-за Brexit
- 15 россиян вошли в ТОП-200 богатейших людей мира
- Россия возвращается на международный долговой рынок
Новости раздела
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
- Биткоину и другим криптовалютам пришел конец
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
Комментарии
-
-
-
xXx22:03, 24.12.2015#
Piz-дец рублю и экономике. . . . Плешивый банановый король снова выступит, расскажет про трудный год и т. д. , и т. п. . . . Вскоре "холодильник победит телевизор" и 85-ти процентная голодная вата недовольно начнет бухтеть, постепенное излечение от "крымнаш" будет болезненным. . . .
-
-
36222:34, 24.12.2015#
Чтобы народ не втыкал глубоко вилы в божественные бока, фюрер просто деноминирует "рубель" и доллар опять будет стоить 33 рубля, пар негодования потихонечку выйдет, рейтинг опять достигнет 90% и быдло, склонив тупые головы, побредет на избирательные участки проголосовать, выбор за быдло уже давно сделан.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Ничего страшного не произойдет, просто за 1 бакс будут давать 318 руб. 90 копеек.