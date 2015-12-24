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Спекулянты хотят обвалить цены на нефть до $15

24 Декабря 2015, 18:00 | В мире

Большинство игроков на нефтяном рынке играют на понижение. По данным Нью-Йоркской товарной биржи, трейдеры покупают контракты, которые окупятся даже при падении цены на нефть до $15.

Как пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на Bloomberg, основная часть трейдеров играет на понижение на фоне декабрьского решения ОПЕК о повышении квоты на добычу нефти. Дополнительными негативными факторами являются возможное возвращение Ирана на рынок и наращивание объемов добычи в ряде стран, в том числе России.

"Переизбыток предложения на мировом рынке нефти будет наблюдаться на протяжении всего 2016 года, в следствие чего цены на нефть могут опуститься еще ниже", - говорится в сообщении компании.

Эксперты Нью-Йоркской товарной биржи подтверждают "медвежьи настроения" среди игроков, прогнозируя обвал цен на "черное золото" от 30 до 15 долларов за баррель.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: спекулянт  рынок  нефть  доллар 



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Комментарии

  • 36221:21, 24.12.2015#

    Ничего страшного не произойдет, просто за 1 бакс будут давать 318 руб. 90 копеек.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ21:46, 24.12.2015#

    Вряд ли будем давать, не до долларов будет тогда уже.

  • xXx22:03, 24.12.2015#

    Piz-дец рублю и экономике. . . . Плешивый банановый король снова выступит, расскажет про трудный год и т. д. , и т. п. . . . Вскоре "холодильник победит телевизор" и 85-ти процентная голодная вата недовольно начнет бухтеть, постепенное излечение от "крымнаш" будет болезненным. . . .

  • Виктор22:18, 24.12.2015#

    Скорее бы-чем дешевле нефть, тем быстрее путинская клика нае. . . ся!

  • 36222:34, 24.12.2015#

    Чтобы народ не втыкал глубоко вилы в божественные бока, фюрер просто деноминирует "рубель" и доллар опять будет стоить 33 рубля, пар негодования потихонечку выйдет, рейтинг опять достигнет 90% и быдло, склонив тупые головы, побредет на избирательные участки проголосовать, выбор за быдло уже давно сделан.

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