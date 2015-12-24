Спекулянты хотят обвалить цены на нефть до $15

Большинство игроков на нефтяном рынке играют на понижение. По данным Нью-Йоркской товарной биржи, трейдеры покупают контракты, которые окупятся даже при падении цены на нефть до $15.

Как пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на Bloomberg, основная часть трейдеров играет на понижение на фоне декабрьского решения ОПЕК о повышении квоты на добычу нефти. Дополнительными негативными факторами являются возможное возвращение Ирана на рынок и наращивание объемов добычи в ряде стран, в том числе России.

"Переизбыток предложения на мировом рынке нефти будет наблюдаться на протяжении всего 2016 года, в следствие чего цены на нефть могут опуститься еще ниже", - говорится в сообщении компании.

Эксперты Нью-Йоркской товарной биржи подтверждают "медвежьи настроения" среди игроков, прогнозируя обвал цен на "черное золото" от 30 до 15 долларов за баррель.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.