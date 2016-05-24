Россия возвращается на международный долговой рынок

Минфин объявил о возвращении России на международный долговой рынок. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», Российская Федерация заявила о размещении нового выпуска еврооблигаций на международном рынке капитала.

Выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год. Организатором размещения ценных бумаг является инвестиционный банк «ВТБ Капитал», сообщили в пресс-службе Минфина.

Кремль оставил решение Минфина о размещении еврооблигаций на международном рынке без комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами вопросы по поводу данного выпуска. В частности, он не стал комментировать сам факт выхода России на внешние рынки, то, насколько может быть успешно данное решение и повлияет ли размещение евробондов на имидж страны, учитывая западные санкции.

Напомним, размещение российских евробондов не нарушает режим санкций ЕС и США.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.