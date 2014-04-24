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Россия и Китай ударят по мировой экономике руанем

24 Апреля 2014, 13:52 | В мире

В первую неделю апреля министр обороны России, генерал Сергей Шойгу (будучи уроженцем Тувы, он имеет тюркское происхождение) и министр обороны Китая, генерал-полковник Чан Ваньцюань провели двусторонние переговоры в Таджикистане, в городе Худжанд. Российский министр обороны поблагодарил китайскую сторону за поддержку, оказанную России в крымском вопросе, сообщает inosmi.ru со ссылкой на турецкую Yeni Mesaj.

В ответ на это глава китайского военного ведомства выразил обеспокоенность «распространением цветных революций в некоторых частях мира». В ближайшие годы Россия и Китай будут укреплять двустороннее стратегическое партнерство в военной сфере, а также расширять политическое и экономическое сотрудничество. К 2020 году объем российско-китайской торговли достигнет 200 миллиардов долларов. Кроме того, в связи с угрозами дестабилизации мировой экономики Китай предложил российскому правительству создать новую валютную единицу.

Продолжающийся в течение нескольких лет мировой политический, экономический и социальный кризис подтолкнул российских ученых к исследованию вопроса об иностранной валюте, которая будет использоваться в международной торговле в обход доллара и евро. На повестке дня — риск распада США и некоторых других стран из-за неподъемного долгового бремени, диспропорции преимущественно в пользу доллара на современных финансовых рынках, необходимость создания новой международной расчетной единицы по новым критериям. Украинский кризис и попытки Запада ввести эмбарго в отношении России еще более ускорили динамику, связанную с бегством от американской валюты.

Условное название предлагаемой расчетной единицы — «энергообеспеченная валюта». Главное в ее стоимости — не произведенная, а затраченная энергия, поскольку только привязка платежных инструментов к стоимости затраченной энергии дает представление о негативных особенностях обратной связи, играет роль индикатора для экономических процессов и поддерживает устойчивое развитие при нормальных условиях. При этом объем эмиссии платежных инструментов коррелирует с объемом энергоресурсов, внесших свой вклад в экономическую систему.

Эмиссия такой расчетной единицы, как руань, проектируемой Китаем и Россией на основании энергетического эквивалента, подкрепляется российскими энергетическими ресурсами и китайской рабочей силой. Все остальные государства будут вынуждены приобретать руань в уполномоченных биржах в своих странах.

Реализация Россией и Китаем данного проекта способна привести к существенным изменениям в мировой экономической ситуации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: inosmi.ru
Теги: международное сотрудничество  валюта  минобороны  рубль  торговля  китай  экономика  крым  юань 






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Комментарии

  • поЦоны с раЁна14:28, 24.04.2014#

    Руанем?! o_O А почему не йублём?

  • Псевдоним14:41, 24.04.2014#

    Наконец то!!! Давно пора заткнуть рот америкашкам !

  • Псевдоним15:34, 24.04.2014#

    Наконец-то что?Пока только разговоры, вот когда реальные действия пойдут, тогда скажем "наконец-то!!!"

  • Псевдоним14:45, 24.04.2014#

    С 24 апреля Вас дурачки!!!

  • Псевдоним14:45, 24.04.2014#

    С 24 апреля Вас дурачки!!!

  • Велзиавул14:56, 24.04.2014#

    Не руань, а рублянь. Об этом говорилось очень давно, ещё в фантастическом романе. И все надписи в мире с верху на русском, с низу на китайском, даже в Америке с ихней драной свободой. . . . . .

  • Велзиавул14:56, 24.04.2014#

    Не руань, а рублянь. Об этом говорилось очень давно, ещё в фантастическом романе. И все надписи в мире с верху на русском, с низу на китайском, даже в Америке с ихней драной свободой. . . . . .

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 16:54, 24.04.2014#

    нах руань! дайвай юбль! юбль давай!

  • поЦоны с раЁна20:09, 24.04.2014#

    ЖАЛКИЕ ПОДРАЖАТЕЛИ ) ПРИДУМАЙТЕ ЧТО ТО СВОЕ!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:43, 24.04.2014#

    Правильнее будет, аньруб.

  • поЦоны с раЁна08:02, 25.04.2014#

    рубань )

  • приморский07:29, 25.04.2014#

    Китай это потенциальный захватчик России, а следовательно скрытый враг.

  • Госдеп11:21, 25.04.2014#

    А ватники то не знают! Ишь как радуются!

  • Василь18:07, 27.04.2015#

    А ты кто? Гандон использованный

  • Псевдоним23:37, 14.05.2015#

    юблянями китайцы будуть скупать Сибирь. долларов то жалко

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