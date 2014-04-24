Россия и Китай ударят по мировой экономике руанем

В первую неделю апреля министр обороны России, генерал Сергей Шойгу (будучи уроженцем Тувы, он имеет тюркское происхождение) и министр обороны Китая, генерал-полковник Чан Ваньцюань провели двусторонние переговоры в Таджикистане, в городе Худжанд. Российский министр обороны поблагодарил китайскую сторону за поддержку, оказанную России в крымском вопросе, сообщает inosmi.ru со ссылкой на турецкую Yeni Mesaj.



В ответ на это глава китайского военного ведомства выразил обеспокоенность «распространением цветных революций в некоторых частях мира». В ближайшие годы Россия и Китай будут укреплять двустороннее стратегическое партнерство в военной сфере, а также расширять политическое и экономическое сотрудничество. К 2020 году объем российско-китайской торговли достигнет 200 миллиардов долларов. Кроме того, в связи с угрозами дестабилизации мировой экономики Китай предложил российскому правительству создать новую валютную единицу.



Продолжающийся в течение нескольких лет мировой политический, экономический и социальный кризис подтолкнул российских ученых к исследованию вопроса об иностранной валюте, которая будет использоваться в международной торговле в обход доллара и евро. На повестке дня — риск распада США и некоторых других стран из-за неподъемного долгового бремени, диспропорции преимущественно в пользу доллара на современных финансовых рынках, необходимость создания новой международной расчетной единицы по новым критериям. Украинский кризис и попытки Запада ввести эмбарго в отношении России еще более ускорили динамику, связанную с бегством от американской валюты.



Условное название предлагаемой расчетной единицы — «энергообеспеченная валюта». Главное в ее стоимости — не произведенная, а затраченная энергия, поскольку только привязка платежных инструментов к стоимости затраченной энергии дает представление о негативных особенностях обратной связи, играет роль индикатора для экономических процессов и поддерживает устойчивое развитие при нормальных условиях. При этом объем эмиссии платежных инструментов коррелирует с объемом энергоресурсов, внесших свой вклад в экономическую систему.



Эмиссия такой расчетной единицы, как руань, проектируемой Китаем и Россией на основании энергетического эквивалента, подкрепляется российскими энергетическими ресурсами и китайской рабочей силой. Все остальные государства будут вынуждены приобретать руань в уполномоченных биржах в своих странах.



Реализация Россией и Китаем данного проекта способна привести к существенным изменениям в мировой экономической ситуации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.