Прогноз от "FOREX MMCIS group": Долги ЕС стремительно растут

Пока руководство Евросоюза рассуждает о том, что необходимы взаимная поддержка, радикальные экономические реформы и более глубокая интеграция, долги региона стремительно растут и устанавливают новые рекорды.

Согласно последним данным, опубликованным 22 апреля Европейским статистическим бюро (Eurostat), общая задолженность 27 государств ЕС выросла в 2012 году до 85,3% их совокупного ВВП, тогда как годом ранее долг составлял 82,5%. Бюджетный дефицит при этом сократился до 4% ВВП (в 2011 году дефицит составлял 4,4%).

В докладе Eurostat отмечено, что задолженности европейских стран и бюджетные дефициты значительно превышают допустимые общеевропейским законодательством уровни: предел госдолга установлен на уровне 60% ВВП, а дефицита бюджета — на уровне 3% ВВП. В течение прошлого года бюджетная ситуация улучшилась только в 13 странах Евросоюза, в двух осталась на прежнем уровне, а в двенадцати — ухудшилась.

Как отмечают аналитики компании «FOREX MMCIS group», наиболее печально дела обстоят в странах еврозоны. Общий долг 17 стран, в которых национальная валюта заменена на евро, в 2012 году составил рекордные 90,6% ВВП (в 2011 году долг был на уровне 87,3%, в 2010-м — 85,4%). Дефицит бюджета еврозоны снизился до 3,7% ВВП (в 2011 году он составлял 4,2%).

Бесспорным лидером в «рейтинге» по государственному долгу является Греция — 156,9% ВВП, хотя ей все же удалось в прошлом году несколько сократить задолженность (в 2011-м показатель составлял 170,3%). Второе место занимает Италия, чей госдолг составляет 127%. Замыкает «тройку лидеров» Португалия — 123,6%.

Кроме того, задолженность еще целого ряда стран Евросоюза превышает 60% внутреннего валового продукта. Сюда относятся Ирландия (117,6%), Бельгия (99,6%), Франция (90,2%), Великобритания (90%), Кипр (85,8%), Испания (84,2%), Венгрия (79,2%), Австрия (73,4%), Мальта (72,1%), Нидерланды (71,2%).

Таким образом, экономическая ситуация в Европе лучше не становится. Главной надеждой региона, как и прежде, остается Германия, которая занимает первое место по объемам оказания помощи другим государствам ЕС, отмечают аналитики компании «FOREX MMCIS group». В прошлом году ФРГ выделила по межправительственным договорам 56,9 млрд евро, что эквивалентно 2,1% ВВП страны. При этом Германии удалось еще нарастить профицит своего бюджета на уровне 0,2% ВВП.

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