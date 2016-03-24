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Крупные банки Европы отказались размещать российские евробонды

24 Марта 2016, 16:00 | В мире

Ряд европейских банков отказался от участия в процедуре размещения российских евробондов, не желая вызывать недовольство США и ЕС. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Wall Street Journal, речь идет о банках BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS.

Европейские банки отказалась размещать российские евробонды, опасаясь недовольства США и Евросоюза. Речь идет о таких крупных банках, как BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC и UBS.

Часть европейских банков, в том числе UniCredit и Societe Generale, не исключили, что все же будут участвовать в программе, однако окончательного решения они пока не приняли.

Евросоюз рекомендовал кредитным учреждениям не размещать российские евробонды на прошлой неделе. Прямого запрета на это нет, поскольку долговое обслуживание не попадает под антироссийские санкции. Власти Европы боятся, что вырученные от размещения средства могут попасть в структуры из санкционных списков.

Напомним, в конце февраля с аналогичной рекомендацией выступили власти США. В Госдепе заявили, что Россия остается рынком с высокой степенью риска до стабилизации ситуации на Украине. Совету Вашингтона тогда последовали Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: банки  евробонды  Европа 



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