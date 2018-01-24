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Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту

24 Января 2018, 12:06 | В мире

Глава банка UBS призывает не инвестировать в криптовалюты, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Банки.ру.

Швейцарский банк UBS рассматривает биткоин и другие криптовалюты в качестве спекулятивного и рискованного актива и не рекомендует своим клиентам инвестировать в них. Такое мнение высказал председатель совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Банковские розничные клиенты, которые полностью не понимают эти продукты, должны быть защищены от доступа к криптовалютам, потому что, если в будущем частный клиент пострадает, то встанет вопрос о том, какой именно банк продал ему эти продукты, и потом все будут обвинять банки в том, что произошло», — заявил он. UBS проводит четкое различие между институциональными и розничными клиентами, когда речь идет об инвестировании.

Институциональные клиенты, в понимании банка, способны реально оценивать риск инвестиций в криптовалюты. UBS позволяет институциональным клиентам торговать биткоинами. При этом Вебер вновь повторил: «Это не те инвестиции, которые мы бы посоветовали». В начале январе инвестор-миллиардер Уоррен Баффет также заявил, что никогда не будет инвестировать в криптовалюты, несмотря на рост биткоина почти на 2 000% в 2017 году. Он абсолютно уверен, что криптовалюту ждет «плохой конец».

Кстати, крупнейшая в Северной Европе банковская группа Nordea запретила 31 тыс. своих сотрудников участвовать в торговле криптовалютами из-за высоких рисков, связанных с такого рода активами. Запрет вступит в силу с 28 февраля нынешнего года. «Риски слишком высоки, а уровень защиты как сотрудников, так и банка в целом — наоборот, низок», — пояснил пресс-секретарь Nordea в электронном письме, добавив, что сотрудники в настоящее время не обязаны продавать собственные криптовалюты, хотя им рекомендовано это сделать, сообщает Банкир.ру, ссылаясь на Reuters.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Banki.ru
Теги: ubs  криптовалюта  nordea 



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