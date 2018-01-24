Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
Глава банка UBS призывает не инвестировать в криптовалюты, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Банки.ру.
Швейцарский банк UBS рассматривает биткоин и другие криптовалюты в качестве спекулятивного и рискованного актива и не рекомендует своим клиентам инвестировать в них. Такое мнение высказал председатель совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
«Банковские розничные клиенты, которые полностью не понимают эти продукты, должны быть защищены от доступа к криптовалютам, потому что, если в будущем частный клиент пострадает, то встанет вопрос о том, какой именно банк продал ему эти продукты, и потом все будут обвинять банки в том, что произошло», — заявил он. UBS проводит четкое различие между институциональными и розничными клиентами, когда речь идет об инвестировании.
Институциональные клиенты, в понимании банка, способны реально оценивать риск инвестиций в криптовалюты. UBS позволяет институциональным клиентам торговать биткоинами. При этом Вебер вновь повторил: «Это не те инвестиции, которые мы бы посоветовали». В начале январе инвестор-миллиардер Уоррен Баффет также заявил, что никогда не будет инвестировать в криптовалюты, несмотря на рост биткоина почти на 2 000% в 2017 году. Он абсолютно уверен, что криптовалюту ждет «плохой конец».
Кстати, крупнейшая в Северной Европе банковская группа Nordea запретила 31 тыс. своих сотрудников участвовать в торговле криптовалютами из-за высоких рисков, связанных с такого рода активами. Запрет вступит в силу с 28 февраля нынешнего года. «Риски слишком высоки, а уровень защиты как сотрудников, так и банка в целом — наоборот, низок», — пояснил пресс-секретарь Nordea в электронном письме, добавив, что сотрудники в настоящее время не обязаны продавать собственные криптовалюты, хотя им рекомендовано это сделать, сообщает Банкир.ру, ссылаясь на Reuters.
Новости тематики
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Банковские карты скоро станут не нужны
- Отец биткоина раскрыл себя
- Китайцы признали российскую платежную карту "Мир"
- Новый вирус входит в личные кабинеты клиентов банков "без стука"
- Деньги скоро будут разбрасывать с вертолетов
- Юань готов свергнуть доллар с пьедестала
- Юань признали валютой
- Кредитоспособность пользователя Facebook вычислят по "друзьям"
- К 2015 году юань войдет в тройку самых активных торговых валют мира
Новости раздела
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Банкиры предупреждают клиентов о возможном крахе рубля из-за новых санкций
- Биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой пирамиды 17 века
- Блокчейн-поисковик затмит Гугл, Фейсбук и Амазон
- Россияне по уровню благополучия пенсионеров находятся в третьей десятке
- Банковские карты скоро станут не нужны
- Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%
- В Приморье хотят построить горнолыжный курорт
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей