Биткоин ушел в давно ожидаемое пике

Тысячи приморцев в крупном «прогаре» - самая популярная криптовалюта рухнула за неделю почти на 40%

Хотя самая популярная криптовалюта уже достигала отметки в 20 тысяч долларов, за сутки она потеряла около четверти стоимости. Впоследствии курс несколько скорректировался, однако все равно остался в районе 13 тысяч долларов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

За неделю биткоин, самая популярная криптовалюта, рухнул почти на 40%, сообщает BFM. Только за последние сутки курс биткоина в моменте падал более чем на четверть. На минимальных значениях стоимость биткоина в первой половине дня достигала 12,5 тысячи долларов, при том что неделю назад криптовалюта поставила абсолютный рекорд, подойдя к отметке в 20 тысяч за монету.

Затем цена балансировала в районе 13 тысяч долларов. На минимальных значениях стоимость биткоина опускалась ниже 11 тысяч долларов. Точную причину падения назвать сложно, заявил Business FM независимый эксперт и предприниматель Руслан Смирнов:

Руслан Смирнов, независимый эксперт, предприниматель:

«Я, честно говоря, сам не знаю причины этой коррекции. И не знаю тех, кто знает. В принципе, весь рынок ждал какой-то коррекции, но случилось, очевидно, что какие-то крупные игроки фиксируют позиции. Что делать владельцам криптовалюты, честно говоря, вот посоветовать тяжело. Я думал сам подождать еще до 11 тысяч, может быть, до 10,5 тысячи и еще купить с таргетом на 20 [тысяч]. Это стандартные для криптовалюты вещи, о которых я в том числе с августа говорю. То есть объем небольшой, ликвидность небольшая, поэтому там любые движения с большими суммами приводят к таким результатам, отражающимся на волатильности курса».

Обвал наблюдается не только по биткоину. На десятки процентов рухнули эфир, Bitcoin Cash, Monero и другие крупнейшие криптовалюты. По данным сервиса Сoinmarketcap, общая капитализация всех коинов в обращении за сутки сократилась более чем на 25%.

Что делать владельцам биткоинов? Комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций, ярый криптоскептик Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций:

«Видимо, он просто падает, потому что запустили наконец-то эти фьючерсы, и вдруг выяснилось, что фьючерсы никому не нужны на эту дребедень. Надо надеяться, что владельцы криптовалюты не работают в банке JPMorgan, потому что глава этого банка сказал: он считает всех, кто торгует этими биткоинами, идиотами, и, что он их всех уволит, если узнает, что кто-то у него из сотрудников работает и торгует. Второе — надо надеяться, что он не упадет процентов на 99, как это обычно и бывает с чушью собачьей. Третье. Желаю всем счастливого Нового года».

Bloomberg напоминает: эксперты давно говорят о признаках «пузыря» на рынке криптовалюты и об общей мании криптовалютной тематики. В качестве примера агентство приводит американского производителя прохладительных напитков компанию Long Island Iced Tea. Накануне фирма переименовалась в Long Blockchain и объявила об интересе к криптовалютным технологиям, после чего акции компании внезапно выросли едва ли не в три раза.

В статье приводятся примеры и других компаний, капитализация которых резко вырастала просто после того, как в их названии появлялась отсылка к криптовалютам. При этом Bloomberg отмечает, что биткоином интересуются и серьезные игроки финансового рынка. В частности, ранее Goldman Sachs объявил о планах создания отдела по торговле криптовалютами.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в Приморье число «поклонников» криптовалют по разным оценкам достигает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Для некоторых это всего лишь один из инструментов по сохранению и приращению капиталов, а для других, увы, это занятие стало чуть ли не психической зависимостью. Известны случаи, когда жители Владивостока устраивали в своих квартирах «криптофермы», заставленные компьютерами, а сами переселялись в другое жилье. Кроме того газета "Золотой Рог" писала о том, что биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой "пирамиды" 17 века.