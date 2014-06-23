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Геополитические риски ограничивают позитив на фондовых рынках
Геополитические риски ограничивают позитив от сильных макроданных. Российский рынок акций начнет новую неделю на смешанном внешнем фоне. Ситуация на Украине остается напряженной, несмотря на планы по прекращению огня, что нивелирует позитив от сильных статданных из Азии. Инвесторы продолжат следить за новостями по Украине – лидеры ЕС угрожают ввести новые санкции против России на встрече в Брюсселе 26-27 июня…
Американские рынки обновили максимумы, азиатские индексы также растут. Американские рынки акций завершили пятницу ростом (DJIA +0.15%, S&P 500 +0.17%). На фоне динамики в США и улучшения макроданных (предварительный PMI Китая за июнь вернулся на территорию роста – 50.8 против 49.4 в мае, позитивные данные по промышленности Японии) азиатские индексы также повышаются (Hang Seng +0.29%, Shanghai +0.03%, Nikkei +0.15%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.23%); фьючерсы на Brent торгуются выше $115 за барр.
Украина: Продолжение военных действий, несмотря на план Порошенко. В пятницу президент Украины Петр Порошенко представил мирный план, состоящий из 14 условий, соблюдение которых является необходимым для начала мирных переговоров. Тем не менее военные действия продолжаются. Киев и Москва обменялись взаимными обвинениями в нарушении договоренности о прекращении огня.
Взгляд БКС: Условия для начала переговоров неприемлемы для сепаратистов; стороны ждут уступок от оппонента. План Порошенко содержал важные для интересов России пункты – расширение автономии регионов (меры по децентрализации власти, досрочные местные и парламентские выборы), защита русского языка. Однако «короткое перемирие», как оно было определено Порошенко, требует разоружения сепаратистов, освобождения занятых учреждений и их возврат проукраинским силам до начала переговоров – что, очевидно, неприемлемо. Тот факт, что сепаратисты отказались сложить оружие не вызывает удивления – по всей видимости, они вполне обоснованно считают разоружение до получения гарантий соблюдения их интересов преждевременным. Противоборствующим силам необходимо сесть за стол переговоров, чего не желает делать ни одна из сторон – все ждут, что другая сторона не выдержит и пойдет на уступки.
Вчера: Договоренность о прекращении огня не соблюдается, ФРС поддерживает рынки. Российский рынок акций завершил неделю снижением, несмотря на перспективы мирных переговоров по Украине, позитивных заявление главы ФРС Джанет Йеллен по экономике США и мягкой позиции по монетарной политике.
Давление на рынке оказали:
- Эскалация напряженности в отношениях Москвы и Киева после провала газовых переговоров и прекращения подачи газа на Украину
- Неожиданное снижение прямых иностранных инвестиций в Китае
- Ослабление рубля на фоне сокращения интервенций ЦБ
- Продолжение военных действий на Украине: сепаратисты отказываются сложить оружие до того, как будут приняты их условия
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+1.7% до $114.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 34.47, РТС (-1.2%), ММВБ-50 (-1.0%).
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То есть, когда Путин мочит в сортире чеченцев и заявляет о том, что никаких переговоров с сепаратистами - это приемлемо. А когда методы Путина используют украинцы – это неприемлемо. Ложь и двойные стандарты, возведенные в ранг государственной политики Кремля, и поддерживаемые российскими СМИ.