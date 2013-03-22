В течение ближайших месяцев можно ждать рубль на отметке 31,8

Рубль и евро по отношению к доллару 20 марта росли незначительно.

Причиной данной позитивной динамики является виновник движений на валютном рынке последних дней, а именно Кипр. Во-первых, Евросоюз, даже после отказа кипрского парламента от налогов на депозиты пока не ставит жесткого ультиматума и ищет выход из сложившейся ситуации. Во-вторых, есть еще шанс, что Россия сможет чем-то помочь. Впрочем, помощь эта будет, вероятно, с условием предоставления информации о российских вкладчиках кипрских банков для начала процесса деофшоризации с целью притока этих капиталов внутрь национальной экономики. Если Кипр пойдет на данные условия, то стране, скорее всего, удастся избежать дефолта.

После буквально панического снижения российской валюты на вечерней сессии вторника, сегодня рубль восстанавливает потерянные позиции, прибавляя с утра более 0,2%. Поддержку рублю в данном начинании оказывают нефтяные котировки, которые растут на 0,52% после выхода позитивных данных по запасам в американских нефтехранилищах. По данным американского института нефти (API) за прошедшую неделю запасы упали на 413 тыс. баррелей.

С технической точки зрения рубль продолжает выглядеть крайне слабо. Пара еще накануне преодолела ключевое сопротивление на отметке 30, 85 и практически одним махом добралась до следующего сопротивления в 31.1. Теперь ближайшим сопротивлением для российской валюты является отметка 30,8, только в случае прокола, которой уже можно будет рассчитывать на возвращение к 30,6.

Сопротивления: 31,1 / 31,5 /31,8

Поддержки: 30,8/ 30,6/ 30,35

Евро сегодня прибавляет 0,2%. Между тем позитивными для европейской валюты являются новости не только по Кипру. Достижение Евросоюзом предварительных договоренностей по передаче ЕЦБ функций банковского регулятора, по сути, является огромным шагом вперед на пути к созданию целостной централизованной банковской системы в регионе. Предполагается, что ЕЦБ будет осуществлять надзор за всеми банками в регионе и сможет оказывать помощь проблемным.

С технической точки зрения евро к доллару сейчас находится в не самом выгодном положении. Данная пара торгуется под трендовой линией и 200-дневной скользящей средней, что увеличивает вероятность ее ослабления в недалеком будущем. Впрочем, нисходящая трендовая линия проходит буквально в нескольких пунктах от текущего уровня и если европейской валюте удастся ее преодолеть, то решительный рывок к 1,31 произойдет уже в самом скором времени.

Сопротивления:1,31/ 1,315 /1,325/

Поддержки: 1,287/ 1,28/ 1,27

В течение ближайших месяцев мы, скорее всего, увидим продолжение укрепления доллара к евро и рублю. Целевыми уровнями по парам доллар/рубль и евро/ доллар станут отметки 31,8 и 1,26. Основным драйвером для данного движения, вероятно, будет сила американской экономики. Вследствие чего ожидания по денежно-кредитной политике страны будут постепенно смещаться в сторону ее ужесточения. При этом европейская и российская экономики сейчас в менее выгодном положении и испытывают значительный спад активности, который в скором времени потребует смягчения денежно–кредитной политики. Сейчас также наблюдается уменьшение инфляционных ожиданий, как в России, так и в еврозоне, что лишь добавляет вероятность того что Центробанки пойдут на снижение процентных ставок уже в ближайшие месяцы. В свою очередь снижение ставок естественно скажется слабостью на данных рисковых валютах. Дополнительным фактором для снижения российской валюты является слабость нефтяных котировок. Спрос на «черное золото» продолжает сокращаться и по данным Международного энергетического агентства в 2013 году достигнет 90,6 млн баррелей в сутки. Единственное, что может толкнуть нефтяные котировки выше – это геополитическая напряженность. Впрочем, списывать возможность обострения ситуации с тем же Ираном пока явно не стоит.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.

ZRPRESS.RU, Владивосток.