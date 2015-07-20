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Золото подешевело до пятилетнего минимума
Золото подешевело в понедельник до пятилетнего минимума на фоне снижения цен на китайские акции, "дорогого" доллара и ожиданий повышения процентных ставок в США. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Золото с немедленной поставкой падало в понедельник до $1086,18 за унцию, более чем на 4%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
По данным Интерфакса, около 8:00 по московскому времени металл торгуется у отметки $1108 за унцию, это снижение более чем на 2%.
В пятницу золото уже подешевело на 1% и на 2,5% за неделю.
Евро, упав к доллару на 3% на прошлой неделе, торгуется в понедельник у $1,0828. Китайский индекс The Shanghai Composite Index слабо снижается после роста на прошлой неделе на 3,5%. Нефть Brent дешевеет на 0,4% и торгуется у $56,9 за баррель.
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