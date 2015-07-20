Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китай обошел Россию по величине золотого запаса
Народный банк Китая (центробанк) впервые с 2009 года раскрыл данные о своих запасах золота. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс- релиз Центробанка, по состоянию на конец июня КНР располагает 1658 т драгоценного металла. По этому показателю Китай перемещается на пятое место в мире, оставляя позади себя Россию, следует из последних данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Золотой запас России на конец мая составил около 1250 тонн.
Стоимость китайских золотых резервов достигает $61 млрд (по цене августовских фьючерсов золота на COMEX на закрытии торгов 16 июля). Это малая толика в огромных международных резервах Китая, составляющих $3,69 трлн.
Центробанк Китая раскрыл свежие данные по золотому запасу «в целях повышения качества и прозрачности данных по международным резервам в контексте интернационализации юаня».
С 2009 года золотой запас Китая увеличился на 1054 т. По словам портфельного управляющего компании Liznzhan Global Macro Fund Management Фу Пенга, которые приводит Bloomberg, раскрытие Народным банком Китая данных по запасам золота может быть признаком «стремления страны увеличить международную привлекательность юаня с помощью большей прозрачности».
«Публикация Народным банком Китая сведений о золотом запасе, скорее всего, никак не связана с падением фондового рынка этой страны», — сказал РБК главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. Он скептически отнесся к возможному влиянию этого раскрытия на цены. «Для рынка важна динамика. Цены отреагировали бы на новости о покупке или распродаже золота со стороны КНР», — пояснил эксперт.
Новости тематики
- Владельцы биткоинов подсчитывают убытки
- Стало известно, кто выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
- Токийская биржа открыла торги снижением снижением
- Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
- Reuters выяснило, кто станет новым главным экономистом Всемирного банка
- Белоруссия провела деноминацию национальной валюты
- Биржевой курс евро упал ниже 71 рублей
- Британский фунт и евро продолжают дешеветь после Brexit
- Токийская биржа начала отыгрывать падение после Brexit
- Биткоин подорожал на 120 долларов из-за Brexit
Новости раздела
- Владельцы биткоинов подсчитывают убытки
- Стало известно, кто выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
- Биткоину и другим криптовалютам пришел конец
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
You can make $5000 per week, all you need to do is Google Emini S&P Trading Secret and you will see how to get there, if I can do it there’s no reason than you can’t do it. I’m earning now and fulfilled.