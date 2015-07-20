Китай обошел Россию по величине золотого запаса

Народный банк Китая (центробанк) впервые с 2009 года раскрыл данные о своих запасах золота. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс- релиз Центробанка, по состоянию на конец июня КНР располагает 1658 т драгоценного металла. По этому показателю Китай перемещается на пятое место в мире, оставляя позади себя Россию, следует из последних данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Золотой запас России на конец мая составил около 1250 тонн.

Стоимость китайских золотых резервов достигает $61 млрд (по цене августовских фьючерсов золота на COMEX на закрытии торгов 16 июля). Это малая толика в огромных международных резервах Китая, составляющих $3,69 трлн.

Центробанк Китая раскрыл свежие данные по золотому запасу «в целях повышения качества и прозрачности данных по международным резервам в контексте интернационализации юаня».

С 2009 года золотой запас Китая увеличился на 1054 т. По словам портфельного управляющего компании Liznzhan Global Macro Fund Management Фу Пенга, которые приводит Bloomberg, раскрытие Народным банком Китая данных по запасам золота может быть признаком «стремления страны увеличить международную привлекательность юаня с помощью большей прозрачности».

«Публикация Народным банком Китая сведений о золотом запасе, скорее всего, никак не связана с падением фондового рынка этой страны», — сказал РБК главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. Он скептически отнесся к возможному влиянию этого раскрытия на цены. «Для рынка важна динамика. Цены отреагировали бы на новости о покупке или распродаже золота со стороны КНР», — пояснил эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.