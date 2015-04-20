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Российские разработчики Apple из-за санкций остались без зарплаты
Без зарплат остались удаленные сотрудники Apple, чьи счета открыты в банках: Газпромбанка, Банка Москвы, Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ. Компания направила разработчикам приложений из России письма с объяснениями причин невыплаты заработной платы. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в соцсетях, где появилось множество жалоб на Apple как работодателя.
Руководство компании ссылается на постановление Совета Европы № 1351/2014 и указ президента США № 13685, в которых прописаны санкции против России. В этих же документах есть и список банков, через которые ранее перечислялись средства российским сотрудникам Apple за продажи приложений и игр.
На какой срок приостановлены выплаты, копания сказать пока что не может.
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